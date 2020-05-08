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中職／率先解封開放球迷進場 台灣怎麼做全球都在看
中華職棒今天解封，兩地開打的比賽各開放1000名球迷進場，再次領先全球職業運動，也吸引國外目光，共計15家外媒到場採訪，加上台灣媒體近150人，為了遵循防疫規定，球迷進場採實名制、梅花座、量額溫、戴口罩，比起17年前SARS是嚴格不少。
今天在洲際棒球場是由樂天桃猿對上中信兄弟，新莊棒球場則是由統一獅對上富邦悍將，中信洋投米蘭達以及悍將土投陳仕朋將投出本季首度「有觀眾」的第一球，陳仕朋就說：「棒球賽需要觀眾，讓球員更有動力，很期待觀眾進場。」
在新冠肺炎疫情之下，中職領先全球開放觀眾進場，衛福部長陳時中會親自到場督軍，與新北市長侯友宜一同至新莊棒球場，視察防疫整備，會參與開賽儀式，但不進行開球儀式。
中央流行疫情指揮中心也要求中職落實四大防疫原則，包括「保持社交距離」、「實名制且固定座位」、「妥善規劃進出動線」及「維護飲食衛生」，中職也同意全面配合指引。
其中在飲食衛生方面，要求球迷進場後不得飲食，僅能喝水、吃藥，引起不少議論，採取梅花座的戶外環境，比起餐廳等密閉飲食空間管制更為嚴格，而且以中職目前平均一場賽事要打3小時46分的狀況，搶到票的球迷最好先填飽肚子再進場。
對中職來說，並不是第一次遇到防疫期間開打的狀況，在2003年春天SARS爆發時，並未強制戴口罩，也未限制進場人數，直到5月6日才開始採取量體溫管制後，該月仍有兩場賽事人數破萬，場均人數3362人，加上當時兩聯盟剛合併，全年場均人數逆勢上揚8.05%。
然而新冠肺炎疫情無法用體溫簡單判別，因此限制更為嚴格，中職能夠開打已是世界上少見案例，前33場未開放觀眾，今天從千人進場開始試行，只期待能先樹立標桿給全世界看，確定按表操課能排除疑慮，隨疫情減緩，再逐步放寬。
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