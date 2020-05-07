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中職／悍將開門打首戰門票預售750張 餐飲暫停營業

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
悍將開門打首戰門票預售750張，餐飲暫停營業。記者季相儒／攝影
悍將開門打首戰門票預售750張，餐飲暫停營業。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊明起在新莊主場與統一獅隊展開3連戰，將迎接每場1000名球迷進場，5月主場賽事門票今天晚間開放購票，明天開門打的首戰，開賣4小時賣出約750張。

中職將在明天起開放限額1000名球迷進場，悍將隊今天晚間6點起開放亞瑟傳奇及亞瑟王家族會員優先購票，限購2張，截止晚間10點為止，明天首戰的預售票約賣出750張。

悍將隊將在明天上午10點起開放梅林魔法師及藍斯洛騎士家族會員購票，剩餘門票則將在明天下午1點全面開放一般球迷購買，各場次1000張門票售完為止。

悍將隊迎接本季第一批進場球迷，原本與五星級飯店合作推出結合悍將元素的個人餐點，還有新餐飲商家進駐新莊球場，但中職聯盟因配合中央疫情指揮中心的指引，要求關閉球場販賣部，且禁止球迷在看台飲食。

悍將隊稍早也公告，「原訂明日起販售之球場飲食將暫停營業，球團將配合中央和聯盟相關指示辦理。」同時提醒球迷要吃飽再進場、勿攜帶外食。

中職 富邦悍將 統一獅

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