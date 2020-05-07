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中職／悍將投手群大崩盤 洪一中領軍對猿隊6連敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
桃猿隊朱育賢。記者侯永全／攝影
桃猿隊朱育賢。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰富邦悍將隊，兩隊先發洋投尼寇力、伍鐸都出狀況，悍將隊七局下牛棚、守備又出問題，讓猿隊攻下致勝兩分，八局下再掉七分，終場6：15落敗，本季對戰六場全敗。

猿隊上半季戰績升至12勝3敗，排名穩居榜首，悍將隊6勝10敗墊底，總教練洪一中開季至今還沒贏過老東家。

伍鐸三日對統一獅隊之戰中繼兩局未失分，奪下本季首勝、終止跨季十連敗，今天先發2.2局，被揮出八支安打、失五分，跨季連續16場先發未勝，寫下中職史上外籍投手新高。

尼寇力投5.1局被揮出10支安打，包括六局上林益全兩分砲（本季第五轟），失六分。

兩隊打完前六局6：6平手，猿隊七局下面對悍將隊第四任投手羅國華，靠藍寅倫、林泓育安打攻占一、二壘，悍將隊換上林羿豪後，朱育賢安打攻下超前分，加上蔣智賢右外野守備失誤，郭嚴文高飛犧牲打再攻一分，猿隊7：5領先。

八局下，悍將隊第六任投手范玉禹更慘，只投0.1局被揮出八支安打、保送一次，狂失七分，悍將隊派出野手陳凱倫接替投球投球（生涯第三次當投手），只投一球讓林立揮出雙殺打，結束這半局，

朱育賢七局下勝利打點，本季23分再度獨居榜首，領先獅隊林安可一分，全壘打十支、打擊率4成83也排名第一。

桃猿隊藍寅倫。記者侯永全／攝影
桃猿隊藍寅倫。記者侯永全／攝影
桃猿隊先發投手尼寇力。記者侯永全／攝影
桃猿隊先發投手尼寇力。記者侯永全／攝影
桃猿隊林立。記者侯永全／攝影
桃猿隊林立。記者侯永全／攝影

朱育賢 伍鐸

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