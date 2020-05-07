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WSBL／教頭洗腦成功 電信射手磨出頭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
電信隊射手林玉書（左）單場攻下21分，寫下WSBL代表作。記者林澔一／攝影
電信隊射手林玉書（左）單場攻下21分，寫下WSBL代表作。記者林澔一／攝影

雖出自HBL甲級8強常客苗栗高商，電信隊射手林玉書就讀輔仁大學時卻沒有挑戰WSBL的想法，但被教頭黃曉潔「洗腦」成功，第14季WSBL成為電信新血，今天第15季WSBL第二戰更轟下個人新高21分，以WSBL代表作助隊以86：49擊敗台電隊，新球季首勝入袋。

黃曉潔接掌電信兵符前正是輔大女籃教頭，她透露林玉書最初曾加入電信，但練一練就成「逃兵」，之後才被說服再度加入球隊，「我一直洗腦她『我覺得妳可以』，給自己一個機會。」

為讓子弟兵在甲組戰場生存，她特別要求林玉書調整出手方式，「她以前出手很慢，腳都要蹲到屁股了，我和她說，要在甲組生存，接球後出手速度要快，她是雙手投籃，國內很少了，但日本球員還很多，我也有要她去看日本球員的影片。」

身高168公分的林玉書承認，剛開始被要求改動作一度掙扎，「開始有點猶豫，怕手感會不會就沒有了？但沒改等於沒機會。」她每天練投至少要進200顆，速度提升外身體素質也慢慢進步，她透露剛進電信連硬舉60公斤都會做不太動，做到挫折、想哭，現在已經可以做到75到80公斤的重量，進步幅度讓隊友黃湘婷都點頭肯定。

今天她三分球6投3中攻下全場最高21分，不但教頭驚訝，自己也說預料之外，「謝謝學姊給機會，一直鼓勵我出手。」上場就把握機會也是她本季給自己的目標，盼第二個WSBL賽季更有信心。

黃曉潔肯定林玉書的進步，但也強調子弟兵進步空間仍大，射程也要再加強，至少要到外線後兩步，迎接新球季首勝的電信教頭說：「玉書今天的表現也是團隊功勞，學姊都有一直幫助她，有好的帶動。」

WSBL 苗栗高商 HBL

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