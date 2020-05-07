中職／看台禁止飲食 球場便當、啤酒都不能賣了

中華職棒明天起開放限額1000名觀眾進場，各球團也隨即針對球場飲食做準備，為服務入場的球迷，但開門打的前一天，中職聯盟因中央疫情指揮中心的要求，配合球場全面關閉販賣部，並禁止球迷在看台飲食。

中職明天兩地開打，富邦悍將隊在新莊棒球場迎戰統一獅隊，今天公布將推出和五星級飯店合作的個人餐點及其他飲食選項；中信兄弟則除了販賣盒裝餐飲，還準備安排啤酒妹在看台販售罐裝啤酒。

為遵守防疫政策，各球場配合暫不提供共食，推出的餐飲服務也以個人餐點為主，但在開放球迷進場的前一天，接獲中央疫情指揮中心禁止場內飲食的通知。

根據中央流行疫情指揮中心的回文，同意中職開放每場1000名球迷進場，但需遵守4大指引，包括進場禁止飲食，聯盟也表示會全面配合。除了球團安排的販賣部需關閉，球迷也無法帶食物進場（服藥及喝水不再此限）。

中職本季比賽時間「落落長」，打超過4小時已成常態，因此開放球迷進場觀賽卻禁止飲食，消息一出也引發球迷不小的反彈。