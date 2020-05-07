地表唯一有球迷職棒開打 陳時中、侯友宜都會到不開球

中華職棒領先世界開打，隨著疫情趨緩，明於台中洲際、新北新莊棒球場各開放1000名球迷入場看球，引起國內外各大媒體關注，衛福部長陳時中、新北市長侯友宜明也會至新莊棒球場參與開賽活動，體育處表示，2人都不會開球，僅有簡單致詞，看完開幕表演後，18時35分球賽開打。

新北市府今傍晚公布侯友宜的明日行程，將視察新莊棒球場防疫整備及參與開賽儀式，預計17時30分先抵達售票處，聆聽球團15分鐘的防疫作為講解，隨後等待陳時中到場，2人約於17時50分一起進入球場。

體育處表示，開賽活動17時50分開始，陳時中及侯友宜會先後致詞，表定沒有開球儀式，2人致詞後就會坐在場邊觀看表演活動，球賽預計18時35分開打。