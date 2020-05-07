中職／開放進場首戰還有票！兄弟預售票賣8成

中信兄弟隊明天在台中洲際棒球場與樂天桃猿隊進行3連戰，將開放每場1000名球迷進場，今天下午1點開放季票球迷及會員優先購票，截止8點為止，前兩場賽事都售出8成門票，周日賽事則有7成。

中職將在明天起開放球迷進場，兄弟明天就將在主場迎接今年第一批入場觀賽的球迷，但進場仍需配合防疫規範，採實名制登記、需量體溫、配戴口罩、採梅花座且禁止飲食等。

限額1000張門票優先開放中信兄弟季票、猛象會、艾樂粉及親子象會員預購，每人限購4張，自今天下午1點開賣，截至晚間8點為止，前兩場比賽售出8成，10日的比賽售出7成。

今晚8點半起則開放兄弟聯名卡購票，每人限購兩張，若1000張門票還未售完，則會明天上午9點半起全面開放購票，比賽當天球場不售票。