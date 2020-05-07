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中職／猿隊向國軍抗疫英雄致敬 化學兵代表領唱國歌

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊和國防部合作開場活動，場面十分壯觀。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊和國防部合作開場活動，場面十分壯觀。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊和國防部合作「台灣加油！國軍加油！」開場活動，今天在桃園球場對富邦悍將隊之戰，特別邀請陸軍六軍團33化學兵群10位官兵代表領唱國歌。

這些官兵都是執行第一線防疫任務的人員，最近也負責武漢包機返台的防疫消毒工作，十位代表是李家衡上尉、王聖達上尉、黃宇紘上尉、陳俞如上尉、羅勝元上士、陳靖文中士、陳羿璉中士、王宗豪下士、蔡奇融下士、洪鈺芬下士。

今天賽前活動由國防部副部長張哲平上將、桃園市長鄭文燦主持，三軍聯合旗隊進場後，陸軍特戰官兵展護國旗，再由33化學兵群官兵領唱國歌。

國防部在中外野大螢幕播放創新製作的國歌MV，向所有防疫人員致敬，並透過現場同步轉播，讓全球看見台灣。

張哲平表示，台灣在新冠肺炎防疫的成就，是世界各國模範生，在政府超前部署和全民共同努力下，中職順利開打，展現台灣防疫能力，國軍在第一線抗疫功不可沒。

樂天桃猿 富邦悍將 中職

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