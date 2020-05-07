中職／曾豪駒興奮球迷再現 洪一中認為補貼球團收入

樂天桃猿隊明天前往台中洲際球場，對中信兄弟隊進行本季首場開放觀眾進場的比賽，將有一千人觀戰，猿隊總教練曾豪駒說：「很興奮，大家都很期待。」

他表示，球季賽能夠重新開放球迷進場，要歸功於第一線防疫人員，他們把防疫工作做得很好，聯盟和各球團也都認真配合，才能提前開門比賽。

曾豪駒強調，每場比賽專注在場上，有沒有觀眾不會差太多，接下來比賽終於開放，做好本分就OK。

富邦悍將隊明天同一時間在新莊球場和統一獅隊交手，也開放一千人進場，悍將隊總教練洪一中說：「這代表防疫工作做得好。」

他表示，只有一千人進場，感覺不是很多，宣誓意義比較大，讓國外看到台灣防疫成果。

洪一中認為，開放球迷進場，球團收入會有一些補貼，至於對球員的影響，自己並不在場內比賽，他們的感受會比較深。