中職／球迷進場禁止飲食 聯盟：全面配合

中華職棒將在明天起開放限額1000名球迷進場觀賽，球團也推出餐飲服務進場球迷，但體育署今天接獲中央流行疫情指揮中心回文，要求中職落實4大防疫原則，包括禁止飲食的規定，中職也表示將全面配合。

中職閉門進行了近一個月，終於等到球迷能進場的這天，明天起每場賽事開放1000名球迷進場，球團也提供早已規畫好的餐飲服務，要讓球迷邊看球邊享用美食。

然而體育署將中職提送的計畫轉請指揮中心審核，獲同意開放每場1000名球迷進場觀賽，但需依照4大指引，包括在賽事活動期間落實「保持社交距離」、「實名制且固定座位」、「妥善規劃進出動線」及「維護飲食衛生」。

其中在飲食衛生的規範，要求球場全面關閉販賣部，並禁止球迷攜帶食物進場（服藥及喝水不再此限），中職聯盟下午緊急和球團開會，秘書長馮勝賢表示，聯盟將全面配合此指引。