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中職／閉門打33戰終於開放 林泓育形容「可喜可賀」
樂天桃猿隊明天作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行三連戰首戰，也是中職本季首場開放觀眾進場的比賽，樂天隊長「小胖」林泓育說：「非常棒，這是可喜可賀的事。」
中職受到新冠肺炎疫情衝擊，開季前33戰關門打，今天在桃園球場進行的富邦悍將、猿隊之戰，將是最後一場沒有觀眾的比賽，從明天開始，每場比賽開放一千人進場。
林泓育表示，看台上有沒有球迷，個人專注比賽，不會受到影響；對進入職棒第一年的球員來說，也要等到真正開放球迷進場後，才能知道對他們有沒有差別。
中職4月11日展開新球季後，今天是猿隊第15場、桃園第9場關門打的比賽，林泓育說：「本來比賽很安靜，和隊友講話很容易，有球迷後會變得很吵，用眼神、肢體動作仍可彼此了解。」
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