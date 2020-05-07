中職／投出全球第一球 米蘭達再投開門打首球

中華職棒將在明天搶先全球開門打，開放每場1000名球迷進場觀賽，而4月12日在全球首戰率先登板的中信兄弟隊洋投米蘭達，明天又將在台中洲際棒球場先發，再次獨步全球投出有觀眾比賽的第一球。

中職新球季因疫情影響兩度延賽，最後決定在4月11日閉門開打，成為全球第一個展開的職棒聯盟，引發高度關注，但原訂的開幕戰因雨延賽，隔天在洲際球場進行的兄弟與統一獅隊之戰，意外成了全球首戰。

當天兄弟由米蘭達先發，登板投出全球第一球，如今中職又將在明天搶先全球開放球迷進場觀賽，米蘭達正巧又排為先發投手、在主場登板，兩度投出備受矚目的第一球，將對上樂天桃猿隊洋投卡本特。

而統一獅隊在4月12日的先發洋投費爾本，也將在明天於新莊球場出賽，同樣是兩度參與「全球第一戰」，但都是客場先發，明天將對戰富邦悍將隊本土投手陳仕朋，爭取本季首勝。