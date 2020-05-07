中職／悍將首場有觀眾比賽 陳仕朋先發超開心

富邦悍將隊明天在新莊球場對戰統一獅隊，將是悍將隊本季首場開放觀眾進場的比賽，先發投手陳仕朋登板先發，很期待球迷重返球場的場面，他說：「很開心，現場有沒有觀眾，心情上仍有落差。」

陳仕朋開季前三場先發合計17.1局失10分（9分自責），投出1勝1敗、 防禦率4.67，4月21日對獅隊投6.1局，被揮出五支安打、包括一支全壘打，失兩分（1分自責） 奪勝。

中職開季前33戰閉門打，新莊球場明天最多開放一千人進場，陳仕朋表示，球季剛開始因為防疫，沒有觀眾到場，感覺不太習慣，但也比較能專注在比賽，有好有壞。

陳仕朋明天將爭取對戰獅隊跨季六連勝，他說：「棒球賽需要觀眾，讓球員更有動力，很期待觀眾進場。」

獅隊最近吞下四連敗，暫以7勝11敗在四隊排名墊底，明天推出洋投費爾本先發，本季出賽四場還未勝投，戰績2敗、防禦率6.43，包括5月2日首戰悍將隊，投5.2局失四分敗投。