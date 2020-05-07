快訊

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」遭駁回確定

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

中職／悍將首場有觀眾比賽 陳仕朋先發超開心

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職比賽不再關門打，悍將隊左投陳仕朋很開心。記者藍宗標／攝影
中職比賽不再關門打，悍將隊左投陳仕朋很開心。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊明天在新莊球場對戰統一獅隊，將是悍將隊本季首場開放觀眾進場的比賽，先發投手陳仕朋登板先發，很期待球迷重返球場的場面，他說：「很開心，現場有沒有觀眾，心情上仍有落差。」

陳仕朋開季前三場先發合計17.1局失10分（9分自責），投出1勝1敗、 防禦率4.67，4月21日對獅隊投6.1局，被揮出五支安打、包括一支全壘打，失兩分（1分自責） 奪勝。

中職開季前33戰閉門打，新莊球場明天最多開放一千人進場，陳仕朋表示，球季剛開始因為防疫，沒有觀眾到場，感覺不太習慣，但也比較能專注在比賽，有好有壞。

陳仕朋明天將爭取對戰獅隊跨季六連勝，他說：「棒球賽需要觀眾，讓球員更有動力，很期待觀眾進場。」

獅隊最近吞下四連敗，暫以7勝11敗在四隊排名墊底，明天推出洋投費爾本先發，本季出賽四場還未勝投，戰績2敗、防禦率6.43，包括5月2日首戰悍將隊，投5.2局失四分敗投。

陳仕朋 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／兄弟本土先發投手 4隊唯一未開張勝投

中職／成熟度受洪一中肯定 陳仕朋對決猿隊再考驗

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

中職／統一洋投向加媒讚台灣防疫 慶幸還能打球養家

相關新聞

中職／美媒評價聯盟不到2A 老經驗胡金龍有話說

美國媒體「棒球美國（Baseball America）」評價中職水準介於高階1A和低階1A之間，富邦悍將隊老將胡金龍今天...

中職／評中職僅1A引論戰 棒球美國：因頂尖業餘好手外流

在推特發文的一句「中職介於高階1A與低階1A之間」，引發台灣球迷論戰，「棒球美國（Baseball America）」作...

中職／悍將首場有觀眾比賽 陳仕朋先發超開心

富邦悍將隊明天在新莊球場對戰統一獅隊，將是悍將隊本季首場開放觀眾進場的比賽，先發投手陳仕朋登板先發，很期待球迷重返球場的...

中職／記錄組改判 張正偉50支三壘打史上第2人

富邦悍將隊在本月3日作客台南球場對戰統一獅隊，「花花」張正偉在7局上揮出中外野飛球，原紀錄為一壘打加失誤上三壘，但中職記...

韓職／開季10戰22轟 聯盟秀檢驗結果「球沒問題」

南韓職棒新球季開打2天，10場賽事共出賽22發全壘打，比率比去年高出不少，比賽用球再度遭質疑，但韓職聯盟在今天公布第一批...

日職／再延緊急事態 疫情全面衝擊棒球產業鏈

日職至今12支球隊都維持各自練習，完全沒有團隊訓練。按照目前的政府時程，就算5月底結束緊急狀態，12支球隊恢復練習，至少也要一個月才能恢復比賽狀態，這樣開幕勢必要延到7月。跟台、韓比起來，日本職棒因為防疫未見成效，導致運動賽事無限延期。

中職／8日開放觀眾 MOMOTV提供雙語轉播

MOMOTV今天召開記者會宣布，明天開始中職富邦悍將的主場賽事，將同時提供「多視角觀賽」及「雙語轉播」雙服務，且明天將開...

中職二軍／陳重廷雙響砲轟龍 獅隊3連勝擺脫墊底

統一獅隊二軍連兩天在二軍例行賽面對味全龍隊，今天靠陳重廷單場雙響砲轟回3打點，幫助球隊以8：5搶下近期3連勝，戰績9勝1...

中職／新北市府前往新莊棒球場視察 廁所也要管制人流

中華職棒領先世界開打，隨著疫情趨緩，預計明日開放1000名球迷入場看球，新北市副秘書長劉和然今下午前往新莊棒球場視察防疫...

中職／悍將隊與飯店合作 五星料理進駐新莊球場

中華職棒將在明天起開放球迷進場，富邦悍將隊今年和五星級飯店合作推出的美味料理也已準備好迎接球迷，共有5款結合悍將元素的高...

中職／全球首先開放進場 新北市戒備新莊棒球場

中職是全世界第一個在疫情期間開打的職棒，明天新莊體育場、台中洲際棒球場都將開打，單場開放1千名球迷限額入場，新北市長侯友...

中職／限量千人觀戰 搶票大戰即將點燃

繼2020年全球第一場職業棒球賽事後，中職再度搶下另一個「世界第一」，明天在台中洲際球場、新莊球場兩地賽事都將開放1000名觀眾進場，成為全球第一場有觀眾進場的職棒賽事，為場上拚戰的球員帶回渴望已久的

熱門新聞

成功並非僥倖！NBA退役巨星皮朋起初僅是器材經理

中職／評中職僅1A引論戰 棒球美國：因頂尖業餘好手外流

摔倒被重播最多次的男人 羅素並非輸家

中職／與嘉義球場變電箱合照 彭政閔：我的昔日敵手

NBA／奧運金牌失而復得 尤英：夢一隊隊內激烈競爭

中職／曾擁日職雙冠王 龍隊洋打教想返日本教球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。