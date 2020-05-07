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中職二軍／陳重廷雙響砲轟龍 獅隊3連勝擺脫墊底
統一獅隊二軍連兩天在二軍例行賽面對味全龍隊，今天靠陳重廷單場雙響砲轟回3打點，幫助球隊以8：5搶下近期3連勝，戰績9勝15敗擺脫二軍墊底位置。
獅隊二軍昨天中斷味全龍隊9連勝，今天則上演逆轉秀，雖陳重廷在首局就轟出陽春全壘打，但先發投手方建德在2局下被連敲安打失3分，龍隊反超比數。
獅隊二軍接著在3局上再靠陳重廷的2分砲轟平戰局，之後靠保送和內野安打攻占滿壘，郭峻偉揮出安打送回超前分，三壘上跑者再靠暴投跑回分數，邱智呈在2出局後補上二壘打多添2分，獅隊二軍打下6分大局奠定勝基。
方建德今天先發5局，被敲出10支安打，失4分，拿下勝投。龍隊吳俊杰則是主投3局被揮出7支安打，包括陳重廷的2發全壘打，失7分，承擔敗投。
龍隊單場揮出13支安打，連兩天安打數都比獅隊二軍多，但吞下2連敗，此戰包括李凱威、朱祥麟都繳出3安猛打賞表現。
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