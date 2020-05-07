中職／美媒評價聯盟不到2A 老經驗胡金龍有話說

美國媒體「棒球美國（Baseball America）」評價中職水準介於高階1A和低階1A之間，富邦悍將隊老將胡金龍今天表示，中職多年來只有四隊，一直沒有擴編，很難找好的選手進來，味全龍隊明年加入一軍後，整個聯盟一定會成長。

中職2009年從六隊縮成四隊，今年已是連續第12個球季，胡金龍認為，美媒分析中職不到2A水準，應是隊數太少的關係。

胡金龍過去在道奇隊有五年大聯盟經驗，2013年返台發展，今年已是個人在中職第八個球季；他表示，美職小聯盟從1A、2A到3A，和中職系統不同，比較成熟的選手都在3A，國內高中球員進入職棒後，二軍養成可能還不夠完善。

他說：「龍隊明年加入一軍後，一定會有更多好選手進來。」

中職新球季開打第一個月，受到不少外媒關注，胡金龍表示，隊上洋投索沙也說過，在韓職打球時，可能好幾周才會對決同一名打者，中職單周就可能碰到兩場，各國職棒情況都不同。