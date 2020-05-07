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中職／記錄組改判 張正偉50支三壘打史上第2人
富邦悍將隊在本月3日作客台南球場對戰統一獅隊，「花花」張正偉在7局上揮出中外野飛球，原紀錄為一壘打加失誤上三壘，但中職記錄組今天發出更正，記錄為場地三壘打，張正偉也成為聯盟第2位達成生涯50支三壘打的球員。
該役張正偉在7局上球隊12：6領先時上場，擊出中外野方向的飛球，獅隊中外野手唐肇廷接球時滑倒在地，沒能將球攔下，張正偉一路跑上三壘，原本記錄為張正偉一壘打加唐肇廷守備失誤，但記錄組今天做出更正，改記錄為張正偉場地三壘打。
這也成了張正偉生涯第50支三壘打，跟進表弟、中信兄弟張志豪的腳步完成50支三壘打的里程碑，成為聯盟第2人。
張正偉生涯出賽1075場，4167打數敲出1351支安打，安打數在歷來排名第9、現役球員排第5，僅次於統一獅隊高國慶（1737）、中信兄弟林智勝（1648）、富邦悍將隊林益全（1611）及中信兄弟周思齊（1552），揮出50支二壘打則排史上第2。
張志豪生涯出賽1018場，累積63支三壘打，被稱為「聯盟最會打三壘打的男人」，他也曾多次透露，希望能達成生涯百支三壘打的目標。
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