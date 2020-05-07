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中職／新北市府前往新莊棒球場視察 廁所也要管制人流
中華職棒領先世界開打，隨著疫情趨緩，預計明日開放1000名球迷入場看球，新北市副秘書長劉和然今下午前往新莊棒球場視察防疫準備情況，包括購票採網路機制、嚴格進行實名制登記資料、進場動線、座位區採梅花座維持安全社交距離等措施，確保民眾安全觀賽。
中華職棒明有台中洲際、新北新莊兩場賽事，其中新莊棒球場由主隊富邦悍將對上統一獅隊。富邦球團指出，民眾進球場可從一樓一、三壘側樓梯入口進入「防疫檢驗站」，出示個人票券與測量額溫後，於二樓入口處繳交防疫聲明書，並出示證件核對身分、消毒雙手，才能進入球場。
劉和然與衛生局人員實際走過動線後，他也現場提出幾個要點，請球團改善，因廁所為球場內少數的密閉空間，休息時間可能聚集許多人，務必在廁所門口增加人力、管制人流，並於廁所內提供擦手紙，避免球迷因等待烘手機而造成擁擠。
另在動線安排上，需於球迷較容易停留的節點，如入口、填寫資料、購買餐點等處，設置乾洗手酒精；座位安排部分，雖將前後排中間隔了一排，每個座位也間隔兩個位置，但球迷可能因激情而移動，還是要不斷提醒球迷朋友遵守管制。
劉和然表示，餐盒都採取密封包裝，但球迷吃飯會拿下口罩、打開餐盒，呼籲中華職棒可利用球迷喜歡的球員或看板宣導，提醒用餐不要交談，至於其他部分，市府明天會再來看，「這是全世界的第一場職棒球迷進場，新北市府希望它能非常成功，也可作為未來其他活動逐步開放的示範點。」
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