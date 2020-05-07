韓職／開季10戰22轟 聯盟秀檢驗結果「球沒問題」

南韓職棒新球季開打2天，10場賽事共出賽22發全壘打，比率比去年高出不少，比賽用球再度遭質疑，但韓職聯盟在今天公布第一批檢驗結果，證明比賽用球沒問題。

韓職新球季在5日起閉門開打，開幕日的5場賽事合計出現10轟，隔天5場比賽又有12轟，10隊中以NC恐龍隊累積5轟為最多。

開季才打了2天賽事，平均每場比賽出現2.2轟，比起去年場均1.41轟（720場）的數字高出許多，韓媒指出，雖然現在評斷還太早，但很多人都認為這已是很大的不同，也有人認為是打者已經能適應低彈性係數的用球。

但對於外界對比賽用球的質疑，韓職今天公布第一批比賽用球的檢驗結果，隨機抽驗的3顆球都符合標準，證明球沒問題，並表示聯盟有嚴格管控球的彈性係數。

韓職在2018年出現1756支全壘打，季後聯盟決定調降比賽用球的彈性係數，從0.4134-0.4374改為與日職相同的0.4034-0.4234，去年整季的全壘打數也降至1014轟。

在證實比賽用球與去年相同後，今年韓職開季全壘打增量的現象，也開始出現是打者改變了的說法，打者藉由訓練來適應比較不彈的球，但另一方面也點出，投手還是無法克服這樣的狀況。