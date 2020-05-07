中職／8日開放觀眾 MOMOTV提供雙語轉播

MOMOTV今天召開記者會宣布，明天開始中職富邦悍將的主場賽事，將同時提供「多視角觀賽」及「雙語轉播」雙服務，且明天將開放觀眾入場，中職會長吳志揚表示，將再度創下紀錄。

自悍將主場4月21日開打以來，總共轉播7場主場賽事，可透過多視角轉播切換賽事視角、應援視角等。凱擘有線電視系統收視戶共計有2萬5879家戶雙向機上盒，使用過多視角功能收看比賽，使用次數達6萬5016次，占MOMO綜合台期間收視戶12%，使用比例愈來愈高。

MOMOTV今天召開記者會，董事長李四端更進一步宣布從8日起，將擴大英語轉播服務，MOMOTV綜合台的收視戶只要透過主副聲道的切換，即可體驗中英雙語轉播服務。

悍將賽事英語轉播由王雲慶、偉恩（Wayne McNeil）擔任講評，王雲慶今天也有出席記者會。他表示，想透過英語轉播讓國際更了解台灣職棒，把台灣的防疫成果推廣出去，也透過轉播介紹台灣食物、習俗，「前幾天我提到台灣的披薩上會放鳳梨，但媒體絕對不能吃鳳梨酥，用聊天、講笑話的方式」。

中職明天起將開放1000名觀眾入場，首戰在新莊棒球場由富邦悍將交手統一獅隊，中職會長吳志揚表示，「明天將再度創下歷史紀錄，成為第一個開放觀眾的聯盟，全世界都在檢驗，中央和地方政府也很關注」。

悍將副領隊陳昭如也說：「現在非常興奮，我們已經做足準備給全世界看，這1、2個月以來我做的事情已經超過了管理球隊，更是將中職宣傳到國際」。