中職／悍將隊與飯店合作 五星料理進駐新莊球場

中華職棒將在明天起開放球迷進場，富邦悍將隊今年和五星級飯店合作推出的美味料理也已準備好迎接球迷，共有5款結合悍將元素的高CP值個人餐點，在新莊棒球場限量供應。

富邦悍將隊明起在新莊球場迎戰統一獅隊，將迎接今年首批球迷入場觀賽，今年球場餐點也全面升級，與國內擁有美食殿堂盛名的台北喜來登大飯店合作，讓球迷進場也能享用五星料理。

今年悍將隊與喜來登合作，針對滿悍席、包廂餐點及餐飲櫃位提供豐盛餐點與專業服務，但目前因疫情期間禁止共食，新莊球場暫不提供滿悍席服務，餐飲櫃位則結合悍將元素推出五星級的個人餐點。

集結台、日、港、泰、美不同風味餐點，個人餐點的選擇包括「日式綜合壽司（150元）」、「酒香麻油雞飯（150元）」、「港式海鮮炒伊麵（150元）」、「泰式打拋豬肉飯（180元）」及「主廚雞肉沙拉（120元）」，加上悍將球員專屬特製封條，僅在悍將新莊主場限量提供。

悍將隊也和喜來登合作推出的「滿悍席四人珍饗餐」、「滿悍席單/雙人套餐」，同時滿悍席桌面將改採喜來登全新典雅藕灰圖騰布置，在疫情結束後迎接球迷進場享用美食配球賽。