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中職／全球首先開放進場 新北市戒備新莊棒球場
中職是全世界第一個在疫情期間開打的職棒，明天新莊體育場、台中洲際棒球場都將開打，單場開放1千名球迷限額入場，新北市長侯友宜今早在防疫會議指出，防疫仍要做到位。
侯友宜說，室外集會中央建議還是500人，中職場所特例是1千人。新莊棒球場場館是新北市所管，新北有責任在中央開放1千名球迷下，防疫做到位。包括買票動線、進場順序、座位區隔、餐飲環境衛生及廁所乾淨等，也指示副秘書長劉和然下午再帶隊巡查防疫。
此外，侯友宜也說，周末是母親節，餐廳很多都被訂滿了，大家急著表達對媽媽的愛，最好的方式就是讓媽媽健康快樂，聚會仍要保持社交距離，桌間隔1.5公尺等。
另新北市配合防疫賣口罩，社區健保藥局共有1133家，只有每天工作費補貼800元，耗材沒有補貼。侯友宜指示，市府對藥局耗材負起責任，每個藥局補貼2千元，以讀卡機為最主要。
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