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中職／限量千人觀戰 搶票大戰即將點燃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職再度搶下另一個「世界第一」，即將開放1千人進場，預計將點燃首波搶票大戰。 聯合報系資料照
中職再度搶下另一個「世界第一」，即將開放1千人進場，預計將點燃首波搶票大戰。 聯合報系資料照

繼2020年全球第一場職業棒球賽事後，中職再度搶下另一個「世界第一」，明天在台中洲際球場、新莊球場兩地賽事都將開放1000名觀眾進場，成為全球第一場有觀眾進場的職棒賽事，為場上拚戰的球員帶回渴望已久的「人聲」，下午點燃首波搶票大戰。

台灣疫情相較各國平緩，早在開季前，中職就有意爭取季票球迷進場，但在防疫優先的前提下，最終仍決定採閉門開打，但已成功打響名號，在全球唯一開打、唯一直播棒球賽事的頭銜下，吸引世界各國目光，更有外媒稱「中職帶給美國體育回歸日常的希望」。

現在中職確定再往前跨出一大步，在中央逐步放寬社交距離的情況下，中職也獲核准通過千人進場，須採取實名制、梅花座、全程配戴口罩、進場須量體溫、填寫健康聲明書等防疫規範，本周五起兩地賽事就將施行，在洲際球場由中信兄弟作東，出戰樂天桃猿，新莊球場則由地主富邦悍將迎戰統一獅，兩支主隊都表示已經做好準備開門接客。

中職去年每戰平均票房5826人，限量千人觀戰，加上又有「世界第一」加持，勢必引爆搶票大戰。

各隊針對千人觀戰公布售票辦法，皆確保季票會員權利，接下來逐級開放，堪稱史上最有感的會員制。象隊與悍將在今天下午就將點燃搶票大戰，爭當全球第一波進場球迷；12日才有主場賽事的獅隊，明天啟售門票，猿隊要到21日才會返回主場，尚未公布售票日程。

樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一獅

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