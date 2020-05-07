中職／與嘉義球場變電箱合照 彭政閔：我的昔日敵手

征戰中職19年，「恰恰」彭政閔最不願想起的回憶，他自白是「變電箱事件」，目前擔任中信兄弟副領隊兼農場總管的他，在昨天視察二軍，再訪當年事發的嘉義球場，大方與變電箱合影，幽默寫下「遇見昔日敵手」。

彭政閔透過Instagram貼上這張與昔日宿敵的合影，自娛娛人的態度，吸引大批網友按讚，還有人留言「恰哥不要衝動」、「是被盜帳號嗎？」

在彭政閔生涯烙下一道難忘回憶的變電箱事件，發生在2005年8月26日，兄弟象與誠泰COBRAS在嘉義球場過招，彭政閔在吞下三振後，回到休息室怒捶變電箱出氣，卻因此導致右手掌粉碎性骨折，球季提前報銷，隔年也僅出賽48場，「自傷」行為也讓他承受減薪10萬。

彭政閔在自傳中回憶此事，他說原本預期的畫面是變電箱被自己打凹，沒想到變電箱竟然比牆壁還硬，他後來才知道，全台灣棒球場的變電箱都是鋁製的，只有嘉義球場是鐵製，下場當然慘烈。

洩憤挑錯對手，彭政閔的生涯因為這個傷勢而跌了一大跤，但他也說經此事件後學到一課，開始學習情緒管理，尋找合適的宣洩管道，不僅不要再讓自己受傷，也不希望對小朋友帶來負面示範。