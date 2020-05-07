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防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

中職／曾擁日職雙冠王 龍隊洋打教想返日本教球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

在疫情中遠渡重洋來到台灣，味全龍打擊教練龐斯（Carlos Ponce）坦言出乎意料，他接受日本媒體訪問時表示，「我沒想過我會來台灣，但現在我很開心我在這裡。」

塞龐1980年代在日職大洋鯨隊（橫濱DeNA前身）發光，五年日職生涯累積119轟，曾在1988年以33轟、102分打點收穫雙冠王，去年開設日文Youtube頻道，也意外開啟赴台教球的道路。

「這完全出乎意料之外，」龐斯表示，接到味全龍的邀約電話時，新冠肺炎疫情已在中國大陸蔓延，要來相距不遠的台灣教球，「我和我太太都有顧慮。」他表示，「我們有些懷疑，但我太太願意讓我來，所以我們決定是時候再挑戰一次了。」

他在2月7日抵台，先接受14天隔離，「在美國，大家都說這不過就是流感，但台灣非常嚴肅看待疫情，所有入境的人都要待在家裡兩個禮拜，沒有例外。」他讚許台灣的防疫成果，「全國共六名死亡案例，這能說明他們在這件事準備的多麼齊全，做了所有該做的事。」

執教年輕的味全龍，龐斯坦言一開始球隊有不少被慘電的經驗，但現在已經越來越好；離開日職後，仍時常造訪日本的他，也還有「日職夢」，他說：「當然，我會想要回去，當總教練或是教練，我曾希望會是DeNA，但誰知道呢，只要機會到來，我會想試試看。」

味全龍 橫濱

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