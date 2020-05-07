中職／評中職僅1A 棒球美國：因頂尖業餘好手外流

在推特發文的一句「中職介於高階1A與低階1A之間」，引發台灣球迷論戰，「棒球美國（Baseball America）」作家葛雷瑟（Kyle Glaser）接續發表完整文章，將中職僅列在1A間打轉的緣由，歸因於相較日、韓開放的業餘球員簽約管道，造成頂尖年輕好手外流。

葛雷瑟日前於推特評比亞洲職棒，將日職列於大聯盟與3A之間，韓職為3A與2A之間，中職則是只有高階1A與低階1A之間，並曝球探稱對中職球員一個都不感興趣。

葛雷瑟昨晚於「棒球美國」發表完整文章，解釋其中緣由，他指出，大聯盟想簽下還沒打過日職的日本球員，受到嚴格的限制，韓職的規定雖相對寬鬆，但多數還是會選擇先打韓職，再赴美打拚，因此多數頂尖年輕好手都能留在國內，但中職並非如此。

葛雷瑟寫著，「大聯盟球隊通常都在業餘階段就簽下台灣球員，就和簽多明尼加、委內瑞拉球員一樣，所以台灣的頂尖年輕好手通常在打中職前，就先離開台灣。」

他引述一位球探說法，相比看得到、吃不到的日、韓年輕好手，台灣的制度對大聯盟來說開放許多，他以田澤純一為例，未經日職選秀，赴美加盟紅襪，未來想返日職就將面臨球監，「所以想將他們帶來美國，真的很難。」這位球探表示，「但在台灣，我們可以用任何簽約金價碼簽下孩子。」

報導中指出，中職場上仍可見到具備大聯盟資歷的球員，或是長期在小聯盟打拚的選手，「所以，中職的水平最高可以提升到高階1A。」但他們終究是「前」美職球員，多位球探都表示，在王柏融前往日職後，中職已無任何球員可以吸引美職球隊目光。

一位負責亞太地區的球探表示，「就看看先發站在投手丘上的人吧，你能看到好幾個具有大聯盟資歷的球員，但到了第五天，會看到沒打過大學棒球的人上場，所以很難給予中職一個整體的評分，但高階1A應該是平均水平了吧！」