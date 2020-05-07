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中職／再尬廖乙忠 潘威倫1局爆 獅吞4連敗

聯合報 / 記者葉姵妤／綜合報導
王威晨昨役二局下擊出兩分砲，也是個人本季首轟。 記者黃仲裕／攝影
王威晨昨役二局下擊出兩分砲，也是個人本季首轟。 記者黃仲裕／攝影

中信兄弟、統一獅隊爭取本季第八勝，昨天在台中洲際棒球場交手，兄弟先發投手廖乙忠力撐六點一局，比下只投兩局退場的「嘟嘟」潘威倫，加上打線火力支援，終場兄弟以十八比八勝出；獅隊吞下四連敗，排名掉到墊底。

中信兄弟廖乙忠拿下本季首勝。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟廖乙忠拿下本季首勝。記者黃仲裕／攝影

廖乙忠與潘威倫前一次同場較勁為四月三十日，由潘威倫以五局、失五分（三分自責分）表現奪本季首勝，廖乙忠只投零點二局、失五分吞敗。兩人昨天再度碰頭，結果大不相同。

廖乙忠上周六被安排中繼出賽調整，面對樂天桃猿隊投二點一局、失一分，休三天後又回到先發輪值，昨天投六點一局，被揮出九支安打、郭阜林敲兩轟，失六分都是自責分，但靠隊友火力支援，拿下本季首勝。

統一獅先發投手潘威倫主投二局失六分。記者黃仲裕／攝影
統一獅先發投手潘威倫主投二局失六分。記者黃仲裕／攝影

潘威倫昨天「一局爆」，在二局下被敲五安，包括王威晨兩分砲，僅投兩局、失六分（五分自責分）退場。

潘威倫進入生涯第十八個球季，但開季起狀況不理想，前兩戰挨六轟、失十四分已是生涯最慘開季，前一戰雖拿下生涯第一四四勝，昨天又成「短命先發」，至今四場出賽場場挨轟，合計投十三點二局、失廿五分，防禦率升至十四點四九。

兄弟打線昨天火力全開，前五局擊出十七支安打，比獅隊多一倍，王威晨敲四安、一轟，江坤宇、岳東華都在前四打席就繳出猛打賞。

兩隊昨天在前五局各有兩轟，王威晨從潘威倫手中敲出個人本季首轟、生涯第二轟，且前五打席敲出四支安打（兩支長打）、累積八個壘打數，寫生涯單場新高；岳東華在三局下面對劉軒荅揮出陽春全壘打，本季第三轟出爐，也是隊史第一千九百轟。

獅隊郭阜林演出本季第二度單場雙響砲，幫助球隊延續連十三場開轟紀錄，不僅打破隊史紀錄，也追平兄弟在去年九月締造的聯盟單季紀錄。

但獅隊昨天前五局動用四名投手、失十六分（十三分自責分），守備發生三次失誤；本季戰績七勝十一敗，成為唯一勝率跌破四成的隊伍。

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