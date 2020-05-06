中職／王威晨單場5安敲生涯第2轟 兄弟狂攻18分賞獅4連敗

中信兄弟第1棒王威晨2局下半擊出右外野方向全壘打，帶有2分打點。記者黃仲裕／攝影 中信兄弟今天在台中洲際棒球場對戰統一獅隊，打線猛掃22支安打，王威晨單場5安又開轟，與江坤宇組「九一連線」貢獻9支安打，強壓獅隊郭阜林的單場雙響砲，終場兄弟以18：8拿到2連勝，並賞給獅隊4連敗。

獅隊在2局上靠郭阜林的陽春全壘打砲轟廖乙忠，單局先攻進2分，獅隊連13場全壘打打破隊史紀錄，並追平中信兄弟在去年9月締造的聯盟紀錄。

但獅隊先發投手潘威倫擋不住中信兄弟的火力，2局下兄弟靠3支連續安打超前比數，王威晨轟出本季首轟、生涯第2轟，張志豪再揮出隊史第5000支二壘安打多添分數，兄弟單局灌6分逆轉戰局。

潘威倫此戰僅投2局，被敲出6支安打（1轟），失6分（5分自責分）退場，本季4場先發的防禦率再升至14.49。

獅隊打線在3局上靠郭阜林敲出左外野2分全壘打，本季第2度單場雙響砲，將比數追成2分差，但獅隊牛棚持續失分。

3局下岳東華從劉軒荅手中揮出陽春全壘打，是兄弟隊史1900轟，之後靠接連攻勢多添1分。第4局獅隊再換上林航登板，兄弟攻占滿壘後，江坤宇、王威晨連續安打各送回2分，吳東融、張志豪敲安打追加分數，兄弟再攻進6分大局，拉開10分領先。

第5局兄弟蘇緯達、周思齊連續安打，再靠獅隊守備失誤攻下分數，岳東華的安打也帶有打點，將比數改寫為16：4。

兄弟先發投手廖乙忠前6局失4分，7局上續投因保送和2支安打再失2分退場。兄弟打線則在7局下又添2分。獅隊雖在8局上靠林祖傑的適時安打追回2分，但最終仍由兄弟以10分差拿下勝利。

廖乙忠先發6.1局，被揮出9支安打，包括郭阜林的2轟，失6分，拿下本季首勝。獅隊潘威倫則吞下敗投。

兄弟開路先鋒王威晨此戰6打數敲出5支安打（1轟）寫生涯新高，貢獻4分打點，擔任第9棒的江坤宇也繳4安4打點表現，吳東融、岳東華則都敲3安。

統一獅先發投手潘威倫主投2局失6分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟廖乙忠主投4局失4分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟第九棒江坤宇單場4安打4打點。記者黃仲裕／攝影

【中央社台北6日電】

中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟2度攻下6分大局，其中王威晨轟出2分砲，單場5支安打，包辦4分打點，終場以18比8送給統一獅4連敗。

獅隊2局上靠著郭阜林陽春砲，先馳得點，接著陳重羽、鄭鎧文、陳傑憲接連安打，再攻下1分。

不過兄弟2局下展開反攻，一、三壘有人時高宇杰敲出二壘安打，帶有1分打點，下一棒江坤宇也敲2打點安打，王威晨再轟出2分砲，為生涯第2轟；接著游擊手蔡奕玄發生傳球失誤，吳東融一口氣上二壘，張志豪敲出二壘安打，再攻下1分，兄弟反以6比2領先。

獅隊的郭阜林3局上轟出2分砲，形成單場雙響砲，獅隊連13場比賽有全壘打，追平聯盟單季紀錄，也破隊史紀錄；不過兄弟的岳東華下個半局也轟陽春砲，為隊史第1900轟，之後江坤宇、王威晨敲安打再得1分，兄弟仍領先。

兄弟4局下再展開大局，滿壘時江坤宇、王威晨都敲安打，各帶2分打點，吳東融、張志豪之後再補上安打，各送回1分打點，這局再得6分。5局下兄弟添2分，第7局雙方都攻下2分，兄弟以18比6領先。

8局上獅隊的林祖傑在一、二壘有人時敲出深遠安打，帶有2分打點，不過終場兄弟就以18比8擊退獅隊，並送給獅隊4連敗，王威晨6打數敲5支安打，包辦4分打點，獲選為單場MVP。

兄弟先發投手廖乙忠投6.1局，被敲9支安打，投2次保送、2次三振，失6分仍奪勝投，相較於上次先發投0.2局失5分，這場投球局數拉長許多。獅隊先發潘威倫則是僅投2局，被敲6支安打，失6分含5責失。