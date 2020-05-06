聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王威晨單場5安敲生涯第2轟 兄弟狂攻18分賞獅4連敗

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
統一獅第5棒郭阜林2局上半擊出左外野方向陽春全壘打，回到休息區時與隊友擊掌。記者黃仲裕／攝影
統一獅第5棒郭阜林2局上半擊出左外野方向陽春全壘打，回到休息區時與隊友擊掌。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟第1棒王威晨2局下半擊出右外野方向全壘打，帶有2分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第1棒王威晨2局下半擊出右外野方向全壘打，帶有2分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟今天在台中洲際棒球場對戰統一獅隊，打線猛掃22支安打，王威晨單場5安又開轟，與江坤宇組「九一連線」貢獻9支安打，強壓獅隊郭阜林的單場雙響砲，終場兄弟以18：8拿到2連勝，並賞給獅隊4連敗。

獅隊在2局上靠郭阜林的陽春全壘打砲轟廖乙忠，單局先攻進2分，獅隊連13場全壘打打破隊史紀錄，並追平中信兄弟在去年9月締造的聯盟紀錄。

但獅隊先發投手潘威倫擋不住中信兄弟的火力，2局下兄弟靠3支連續安打超前比數，王威晨轟出本季首轟、生涯第2轟，張志豪再揮出隊史第5000支二壘安打多添分數，兄弟單局灌6分逆轉戰局。

潘威倫此戰僅投2局，被敲出6支安打（1轟），失6分（5分自責分）退場，本季4場先發的防禦率再升至14.49。

獅隊打線在3局上靠郭阜林敲出左外野2分全壘打，本季第2度單場雙響砲，將比數追成2分差，但獅隊牛棚持續失分。

3局下岳東華從劉軒荅手中揮出陽春全壘打，是兄弟隊史1900轟，之後靠接連攻勢多添1分。第4局獅隊再換上林航登板，兄弟攻占滿壘後，江坤宇、王威晨連續安打各送回2分，吳東融、張志豪敲安打追加分數，兄弟再攻進6分大局，拉開10分領先。

第5局兄弟蘇緯達、周思齊連續安打，再靠獅隊守備失誤攻下分數，岳東華的安打也帶有打點，將比數改寫為16：4。

兄弟先發投手廖乙忠前6局失4分，7局上續投因保送和2支安打再失2分退場。兄弟打線則在7局下又添2分。獅隊雖在8局上靠林祖傑的適時安打追回2分，但最終仍由兄弟以10分差拿下勝利。

廖乙忠先發6.1局，被揮出9支安打，包括郭阜林的2轟，失6分，拿下本季首勝。獅隊潘威倫則吞下敗投。

兄弟開路先鋒王威晨此戰6打數敲出5支安打（1轟）寫生涯新高，貢獻4分打點，擔任第9棒的江坤宇也繳4安4打點表現，吳東融、岳東華則都敲3安。

統一獅先發投手潘威倫主投2局失6分。記者黃仲裕／攝影
統一獅先發投手潘威倫主投2局失6分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟廖乙忠主投4局失4分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟廖乙忠主投4局失4分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟第九棒江坤宇單場4安打4打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第九棒江坤宇單場4安打4打點。記者黃仲裕／攝影

【中央社台北6日電】

中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟2度攻下6分大局，其中王威晨轟出2分砲，單場5支安打，包辦4分打點，終場以18比8送給統一獅4連敗。

獅隊2局上靠著郭阜林陽春砲，先馳得點，接著陳重羽、鄭鎧文、陳傑憲接連安打，再攻下1分。

不過兄弟2局下展開反攻，一、三壘有人時高宇杰敲出二壘安打，帶有1分打點，下一棒江坤宇也敲2打點安打，王威晨再轟出2分砲，為生涯第2轟；接著游擊手蔡奕玄發生傳球失誤，吳東融一口氣上二壘，張志豪敲出二壘安打，再攻下1分，兄弟反以6比2領先。

獅隊的郭阜林3局上轟出2分砲，形成單場雙響砲，獅隊連13場比賽有全壘打，追平聯盟單季紀錄，也破隊史紀錄；不過兄弟的岳東華下個半局也轟陽春砲，為隊史第1900轟，之後江坤宇、王威晨敲安打再得1分，兄弟仍領先。

兄弟4局下再展開大局，滿壘時江坤宇、王威晨都敲安打，各帶2分打點，吳東融、張志豪之後再補上安打，各送回1分打點，這局再得6分。5局下兄弟添2分，第7局雙方都攻下2分，兄弟以18比6領先。

8局上獅隊的林祖傑在一、二壘有人時敲出深遠安打，帶有2分打點，不過終場兄弟就以18比8擊退獅隊，並送給獅隊4連敗，王威晨6打數敲5支安打，包辦4分打點，獲選為單場MVP。

兄弟先發投手廖乙忠投6.1局，被敲9支安打，投2次保送、2次三振，失6分仍奪勝投，相較於上次先發投0.2局失5分，這場投球局數拉長許多。獅隊先發潘威倫則是僅投2局，被敲6支安打，失6分含5責失。

郭阜林

延伸閱讀

圖輯／中職郭阜林雙響炮 統一落後中信

我是MVP／超級工具人不喊累 岳東華4打點寫個人新高

中職／獅隊連12戰開轟平隊史 洛奇大崩盤不敵兄弟

中職／兄弟本土先發投手0勝 蔡齊哲3勝占全隊一半

相關新聞

中職／王威晨單場5安敲生涯第2轟 兄弟狂攻18分賞獅4連敗

中信兄弟今天在台中洲際棒球場對戰統一獅隊，打線猛掃22支安打，王威晨單場5安又開轟，與江坤宇組「九一連線」貢獻9支安打，...

中職／兄弟門票7日起開放預購 台中洲際球場不賣票

中職球季賽將從八日起開放球迷進場觀戰，每場比賽限定一千人，中信兄弟隊在台中洲際球場對樂天桃猿之戰，球迷可從七日下午一點起...

中職／球迷準備進場 美媒：大聯盟和韓職密切關注

今年全球棒球賽事都受新冠肺炎疫情衝擊，中華職棒不僅是今年全球第一個開打的職棒聯盟，8日又將領先全球開放球迷進場，引發高度...

中職／布雷46轟飛行5.8公里 林安可本季砲火有看頭

統一獅隊「二年級生」林安可19日將滿23歲，年輕就是本錢，最近全壘打砲火凶猛，累積六轟在全聯盟排名第二；他的第一個完整球...

中職／守備調動前例多 長遠規畫勝過急病投醫

富邦悍將今年大張旗鼓更換總教練，開季一如往常仍非常掙扎，不但戰績未能提升外，傷兵問題還提早出現。原本傲人的外野陣容，旅外三傑高國輝、胡金龍及林哲瑄紛紛都出現些不適的情況，陳品捷及張正偉又面臨低潮，而且

中職／8日搶先全球「開門打」總統府：歸功防疫人員

中華職棒新球季閉門開打近一個月，在國內疫情已逐步受控制後，聯盟將在8日起搶先全球開放球迷進場，中央流行疫情指揮中心也在今...

中職／伍鐸在最後閉門戰登板 想破連15場先發未勝魔咒

樂天桃猿隊明天將在桃園球場迎戰富邦悍將隊，這是中職4月11日開打後第33場球季賽、也是最後一場關門比賽，雙方推出尼寇力、...

中職／獅隊下周主場門票8日開賣 內野800張

中華職棒將在8日起開放每場1000名球迷進場，下周統一獅隊在台南球場進行的5場主場賽事，規劃內野一、三壘看台800張門票...

中職／猿隊向國軍致敬 化學兵領唱國歌

樂天桃猿隊明天在桃園球場對戰富邦悍將隊，將和國防部合作開場活動，由三軍旗隊、特戰官兵舉國旗，防疫化學兵部隊代表領唱國歌。

中職／兄弟8日洲際對決猿隊 季票球迷優先購票

中信兄弟隊八日在台中洲際球場對決樂天桃猿隊，將是本季首場開放球迷觀戰的主場比賽，到時會有一千人進場；兄弟今天公布購票辦法...

中職／悍將主場門票7日開放預購 推限量專屬套票

中華職棒將在8日起開放限額1000名球迷入場，再次領先全球，本周富邦悍將隊在新莊主場與統一獅隊展開的3連戰，悍將隊除了開...

中職二軍／味全龍挨雙轟不敵獅隊 中止9連勝

味全龍隊今天在二軍例行賽對上統一獅隊二軍，3局上連挨2轟被攻進6分大局，終場以7：12落敗，無緣挑戰10連勝，戰績14勝...

熱門新聞

NBA／苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

中職／搶當千人幸運兒 不分熱區採單一票價

中職／球迷準備進場 美媒：大聯盟和韓職密切關注

NBA／首次3連霸後突然退役 喬丹：身心精疲力盡

NBA／歐洲球星歷史最佳陣容 帕克挑選這5人

中職／守備調動前例多 長遠規畫勝過急病投醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。