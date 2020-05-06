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中職／兄弟門票7日起開放預購 台中洲際球場不賣票

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊七日起開放五月份賽事售票。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊七日起開放五月份賽事售票。圖／中信兄弟隊提供

中職球季賽將從八日起開放球迷進場觀戰，每場比賽限定一千人，中信兄弟隊在台中洲際球場對樂天桃猿之戰，球迷可從七日下午一點起預購門票。

兄弟正式宣布七日起開放五月份賽事售票，且採取嚴格的防疫措施，進場球迷需配合政府及球團所有防疫規範，否則將拒絕入場，除了基本配戴口罩、保持安全社交距離，現場量測體溫超過37.5度或強烈咳嗽者也不得入場。

購票管道一律由「中信兄弟售票網」及今年度推出的「中信兄弟售票」APP購買，比賽當天售票窗口只提供補票及諮詢服務，不開放售票。

成功購票球迷需憑QRcode入場，為落實實名制，需攜帶可供辨識的身分證件以利查核，入場也需填寫「觀眾入場健康聲明書」，且需按照購買之座位號碼入座（全區採梅花座），不能任意變更座位。

兄弟指出，這次售票僅開放內野區域，票價不分平假日、不分熱區，全票350元、半票250元。全票可以使用門票折價券，半票資格為學生、65歲以上年長者及115公分以下孩童（進場均需查驗相關證件）。

為了落實實名制，且有入場人數限制，如有115公分以下孩童，入場都要購買半票，家中有幼童者建議在家收看電視轉播，避免曝露於風險中。

兄弟強調，會員優先購票（限量一千張），售完將不再販售。

購票說明如下：

一、季票會員選位：2020洲際季票重新選位，請至兄弟官網季票專區：https://reurl.cc/9E38rj

二、優先購票順序：2020洲際季票、猛象會和艾樂粉會、親子象會，每卡每場限購四張。

三、中信兄弟聯名卡（邀約制）：每人每卡限購兩張。

四、全面開放：一般球迷，每人每場限購四張。

兄弟建議球迷先下載並填寫「中華職棒觀眾入場健康聲明書（中信兄弟主場）」，節省進場時間，下載連結：https://is.gd/y9Py3n

「中信兄弟售票APP」電子票券使用手冊：https://is.gd/dYQyS8

中信兄弟 樂天桃猿 中職

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