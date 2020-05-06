中職／獅隊下周主場門票8日開賣 內野800張

中華職棒將在8日起開放每場1000名球迷進場，下周統一獅隊在台南球場進行的5場主場賽事，規劃內野一、三壘看台800張門票及外野200張，於8日中午起開放預購，並由VIP會員優先購票。

獅隊下周5場賽事都在主場進行，因應中職開放球迷入場，相關購票方式也出爐，透過全台統一超商ibon售票系統或網站線上購票，每人每次購票限購兩張，且需輸入進場觀賽者姓名及身分證字號，以利進場查驗個人身份。

第一階段開賣的5月12日至20日獅隊主場賽事門票，將在8日中午12：00起，開放2019年及2020年統一獅VIP會員優先購票，會員專屬購票截止時間至9日中午11：59截止，若會員購票期間已全數完售，將不開放一般會員購票。

9日中午12：00開放一般球迷購票，每場賽事售票時間至賽事開打後30分鐘截止。

獅隊主場賽事千位名額，位置包括內野800張及外野200張，特殊席次座位不開放購票。因採進場採梅花座，進場者均需購票，115cm以下兒童進場仍需購買半票進場，若嬰兒等需要家人隨身陪同，無法配合梅花座入座者，不予以開放進場。

中職開放球迷進場，仍要遵守政府防疫措施，採實名制，進場前須繳交個人健康聲明書、身份確認，並現場進行體溫量測、酒精消毒等基本防疫措施，若體溫超過標準、無法進行身份確認者，將不開放入場。