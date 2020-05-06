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中職／兄弟8日洲際對決猿隊 季票球迷優先購票
中信兄弟隊八日在台中洲際球場對決樂天桃猿隊，將是本季首場開放球迷觀戰的主場比賽，到時會有一千人進場；兄弟今天公布購票辦法，維護持有季票的球迷和會員權益，都可以購買四張門票，以季票球迷優先。
兄弟今天在洲際球場和統一獅隊交手，確定是開季九場主場比賽最後一場關門戰，兄弟目前戰績7勝9敗，在洲際只有3勝5敗。
中職從八日起開放球迷觀戰，每場最多一千人，富邦悍將隊也要在新莊球場對決獅隊，未來再視新冠肺炎疫情調整，向政府爭取更多人進場。
目前持有兄弟季票的球迷大約150人，各級會員2400人左右；兄弟領隊劉志威強調，開季閉門打，很少季票球迷退票，感謝他們不離不棄，決定讓這些球迷優先購票，接著是各種會員。
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