中職／悍將主場門票7日開放預購 推限量專屬套票

中華職棒將在8日起開放限額1000名球迷入場，再次領先全球，本周富邦悍將隊在新莊主場與統一獅隊展開的3連戰，悍將隊除了開放家族會員優先購票，還推出限量「世界第一 #OnlyYouCan專屬套票」。

中職8日賽事於新莊、洲際兩地開打，其中悍將隊迎戰獅隊的賽事，球團今天公布購票辦法，並將依照指揮中心規定，以「購票/入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」三大原則落實防疫工作。

球團還特別推出5月8日至10日期間限定發售之1000元「世界第一 #OnlyYouCan專屬套票」，含單場內野門票乙張，當日持票進場時可兌換紀念證書及紀念票券各乙張，31日前憑全家預售票根至富邦悍將商品旗艦店，還可兌換售價千元以下任意悍將商品乙件。

悍將隊將在明天起在全網購票網FamiTicket開放「五月份新莊主場13場例行賽單場賽事門票預購」，球團已進行內野梅花座鎖位，並先提供亞瑟傳奇家族會員進行季票選位，再開放家族會員優先購票。

可購票身份依序為「亞瑟傳奇/亞瑟王家族會員優先購票」、「梅林魔法師/藍斯洛騎士家族會員優先購票」、「全面開放」，單場次票券如於優先售票階段售磬，則不另開放預售。

球團將開放亞瑟傳奇家族會員行使季票權益，明天12至15時提供全家Famiport機台「限額入場」期間重新選位服務（未選位者由球團代選），選位後即可持原家徽暨季票卡進場觀賞本季賽事。

悍將隊5月單場預售票券僅提供全網購票網進行內野票券網路預購服務，並暫時取消原115cm以下孩童由家長陪同可免費入場、夜衝票及外野學生參觀券之服務。防疫期間採內野全主場梅花座制度，未開放外野觀眾席及其他特殊席位，亦不開放客隊應援團，票價同去年售價。

配合防疫三大原則，球迷如欲進場觀賽，需於比賽前至全網購票網填寫個人資料並加入會員，方可進行實名制購票。賽事當日從新莊球場一樓一、三壘側樓梯入口進入「防疫檢驗站」進行額溫量測，再前往二樓入口處繳交防疫聲明書並出示證件核對身分，雙手消毒後進入球場。