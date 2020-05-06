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中職二軍／味全龍挨雙轟不敵獅隊 終止9連勝

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

味全龍隊今天在二軍例行賽對上統一獅隊二軍，3局上連挨2轟被攻進6分大局，終場以7：12落敗，無緣挑戰10連勝，戰績14勝9敗1和仍排第2，落後中信兄弟的15勝7敗3和。

味全龍隊自4月17日起在二軍拉出9連勝，一度有機會挑戰龍頭，但今天敗給統一獅隊二軍，加上中信兄弟二軍以11：1擊敗樂天桃猿隊二軍，龍隊挑戰登頂失利，目前與中信兄弟仍有1.5場勝差；獅隊二軍則收下2連勝，目前戰績8勝15敗追上富邦悍將隊二軍，並列墊底。

龍隊今天排出左投曾柏融先發，投到3局上被狙擊，獅隊二軍先靠楊家維轟出2分全壘打，陳重廷補上「背靠背」陽春砲，連兩轟帶起球隊攻勢，龍隊換上游宗儒登板也沒能即時止血，獅隊單局打了10個人次、攻下6分大局，奠定勝基。

龍隊單場敲出11支安打比獅隊多，其中朱祥麟單場敲雙安，包括在9局下揮出3分全壘打，貢獻3分打點；但全場5任投手登板都投出保送，共送出11次四死球保送，其中僅劉宇鈞投2局無失分。

中信兄弟 統一獅 味全龍

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