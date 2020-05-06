中職／布雷46轟飛行5.8公里 林安可本季砲火有看頭

統一獅隊「二年級生」林安可19日將滿23歲，年輕就是本錢，最近全壘打砲火凶猛，累積六轟在全聯盟排名第二；他的第一個完整球季能衝到什麼程度，有沒有機會超越蘇智傑、甚至隊史最恐怖的洋砲布雷，將是本季焦點話題。

很多老球迷應該還記得布雷的驚人砲火，2006年8月17日來台初亮相，效力獅隊三個球季223場比賽就有66轟，目前仍是隊史洋砲最多轟紀錄，中職史上全壘打數名列39；他在2008年完成全壘打王、打點王二連霸後告別台灣，如果多留一季（09年起球季賽增至120場），應有機會達到百轟里程碑。

獅隊成軍31年，布雷是唯一締造單季30轟的打者，2007年33轟改寫中職紀錄，2015年才被高國輝39轟取代，至今仍是史上單季全壘打第四多紀錄（高國輝、林智勝2016年都是34轟）。

這門多明尼加重砲在獅隊三個球季，不斷製造全壘打話題，目前仍保有中職連七場比賽開轟紀錄（2007年6月30日到7月10日），2008年24轟再奪全壘打王後，獅隊接下來連續11季未有球員獲獎。

2008年7月19日在台中洲際球場進行的全壘打大賽，布雷瘋狂開轟，四輪一共揮出46支全壘打（最遠481英尺），決勝輪就有27支，兩個數字都寫下空前紀錄，輕鬆抱回冠軍。

當時中職官方統計12位參賽者的全壘打飛行距離，推算12公里681公尺，光是布雷一人就有5公里825公尺，全壘打一支接一支，讓在一旁觀看的隊友高國慶目瞪口呆，形容「看得我們都快飛起來了」，還建議在外野接球的小朋友，乾脆直接上外野看台撿球。

林智勝當時在廣播電台擔任講評，一直說布雷實在太誇張，害他不知道該講什麼；但林智勝在2016年全壘打大賽出現55轟，改寫布雷單屆最多轟紀錄，抱回第三座冠軍，布雷單輪27轟紀錄至今屹立不搖。

獅隊過去單季兩名20轟以上打者只有兩次，分別是2007年布雷、高國慶（20轟），2016年鄭鎧文（24轟）、陳鏞基（20轟）；蘇智傑去年27轟寫下個人單季新高，也是獅隊本土球員新紀錄，他和林安可今年砲火值得期待。