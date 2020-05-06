中職／球迷準備進場 美媒：大聯盟和韓職密切關注

今年全球棒球賽事都受新冠肺炎疫情衝擊，中華職棒不僅是今年全球第一個開打的職棒聯盟，8日又將領先全球開放球迷進場，引發高度關注，美國媒體yahoo sports報導指出，「中華職棒帶領棒球回歸。」

「能看到球迷進場看棒球的日子不遠了，只是這將不會發生於大聯盟球場或是韓職球場。」中職昨天宣布將在8日開放球迷進場，繼搶先全球開打後，又將獨步全世界「開門打」，再次引發國外媒體的關注。

台灣靠著防疫人員和各界的努力，目前已連續23天沒有新增新冠肺炎本土病例，中央流行疫情指揮中心也在今天同意，讓中職自8日起初步開放1000名球迷進場，美媒報導也指出，「你可以打賭大聯盟和韓職都會密切關注。」

中職自4月12日起「閉門」展開新球季，韓職也在疫情燒燒降溫後，於5月5日跟進閉門開打，報導指出，目前韓職雖還沒有讓球迷進場的計畫，但若狀況持續有進展，也可能考慮開放。

至於大聯盟今年球季是否能進行都還是未知數，更別提球迷今年想進場看球，但報導提到，大聯盟還是有很多潛在的課題要學，「雖然大聯盟的運作規模更大，球場更大、球迷數更多，但中華職棒提供了關於什麼可行、什麼不可行的藍圖。」

中職安全地進行近一個月的賽事，不少國外球迷都好奇台灣怎麼做到的？報導也引述中職英語主播王雲慶的說法，包括中央的防疫能迅速反應、超前部署、確保口罩和防疫物資不會短缺，並靠政府和聯盟提出的防疫計畫，讓球季能開打。

另外包括維持社交距離、限制球員在巴士上戴口罩、禁止飲食、限制媒體戴口罩並設置採訪區等，「充分的防疫措施讓中職維持正常運作，並讓他們有信心讓球迷安全地進場看球，我們很快會知道這樣的信心是否等同於成功。」