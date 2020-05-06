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中職／伍鐸在最後閉門戰登板 想破連15場先發未勝魔咒
樂天桃猿隊明天將在桃園球場迎戰富邦悍將隊，這是中職4月11日開打後第33場球季賽、也是最後一場關門比賽，雙方推出尼寇力、伍鐸登板先發。
中職確定從八日起，每場比賽開放一千名球迷進場觀戰，中信兄弟、富邦悍將隊擔任主場球隊，分別在台中洲際、新莊球場對戰猿隊、統一獅隊，各球團對防疫工作還是不敢掉以輕心。
伍鐸三日對獅隊中繼兩局無失分，奪下本季首勝，結束跨季十連敗的噩夢，也是繼去年5月4日後再嘗勝投滋味；但他跨季連15場先發未勝，仍是中職史上洋投最長，必須全力避免追上林晨樺保有的連19場先發未勝紀錄。
伍鐸本季出賽四場（三場先發），戰績1勝2敗、防禦率7.98，對戰猿隊兩場合計10.2局，被揮出17支安打、包括三支全壘打，失八分全是自責分，吞下一敗（對戰跨季三連敗）。
尼寇力4月28日首戰悍將，先發八局只被揮出八支安打、無失分，奪下來台首勝，明天將是本季第二場先發任務。
猿隊目前11勝3敗，排名穩居龍頭，悍將6勝9敗墊底。
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