中職／蔡總統婉謝開球：防疫人員才是MVP

針對中華職棒預計將於5月8日開放球迷入場，中華職棒聯盟有提出邀請蔡英文總統蒞臨開球，總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統感謝也婉謝中職聯盟的好意，應該把榮耀歸功於投入防疫工作相關人員，這些防疫工作人員的不眠不休努力，才是球迷能夠進場的MVP。

在婉謝開球之餘，張惇涵也說，當天總統雖然無法到場，但她會用其他方式持續為中華職棒加油。

張惇涵表示，中華職棒能夠投出今年全世界職棒第一顆球，後續並引入英文轉播，讓世界能夠看見台灣，感受台灣棒球；到現在能夠與中央流行疫情指揮中心充分溝通，開始開放球迷入場，這些都因為防疫人員的努力，總統也感謝中職聯盟和球團在防疫工作上的共同合作。

張惇涵說，總統覺得應該把榮耀歸功於投入防疫工作相關人員，像是醫護人員、防疫物資的國家隊等，這些防疫工作人員的不眠不休努力，才是球迷能夠進場的MVP，所以當天總統雖然無法到場，但她會用其他方式持續為中華職棒加油，為台灣棒球加油，希望球迷朋友進場支持職棒時，也能配合球場的防疫工作，更期盼除了棒球之外，所有國人能夠持續給予台灣各項體育加油。