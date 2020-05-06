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中職／8日搶先全球「開門打」總統府：歸功防疫人員
中華職棒新球季閉門開打近一個月，在國內疫情已逐步受控制後，聯盟將在8日起搶先全球開放球迷進場，中央流行疫情指揮中心也在今天同意中職開放1000名球迷進場，讓中職能對外宣告「歡迎球迷重回球場！WELCOME BACK FANS！」
中職昨天召開防疫會議，確定8日起開放200名球迷進場，並再向中央及地方政府爭取開放1000名球迷進場觀賽，今天獲得中央流行疫情指揮中心同意，本周五起在新莊、台中洲際球場兩地開打的賽事，就將各有千名球迷搶先進場。
中職指出，為了迎接這重要的一天，特別邀請總統蔡英文到場，共同見證政府以及中職防疫的成果，但總統府婉謝聯盟的好意。
總統府回應指出，中職能夠從全世界第一個閉門開打，到開放觀眾入場，都是防疫人員的努力，也感謝聯盟和球團的合作。「這個成果應該把開球的榮耀歸功於防疫工作相關的醫護人員、防疫物資的國家隊等」。當天總統雖無法到場，但仍會用其他方式為中華職棒加油。
中職雖初步開放1000名球迷進場，但與各球團仍會維持高規格防疫政策，遵循中央流行疫情指揮中心現行活動指引，並由各球隊規劃實名制，掌握進場觀眾相關資訊，讓台灣的防疫成效繼續在國際間得到肯定，並讓棒球逐漸回歸國人生活。
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