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中職／林安可近7戰5轟超猛 獅隊挑戰連13場開轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林安可。 中央社
林安可。 中央社

統一獅隊今天繼續在台中洲際球場對決中信兄弟，推出老將潘威倫登板先發，希望甩掉球隊最近三連敗；獅隊外野手林安可昨天揮出本季第六支全壘打，全隊連12場比賽開轟追平隊史紀錄，今天再轟將追上兄弟，並列中職史上最長。

兄弟曾在2017年3月25日到4月11日連續13場開轟，去年9月7日到27日追平紀錄，獅隊今天有機會成為史上第二隊，兄弟將派出廖乙忠先發，爭取個人本季首勝。

獅隊從4月19日對兄弟之戰起，最近12場比賽都有全壘打紀錄，合計出現19轟，林安可包辦六轟最多，郭阜林四轟居次，蘇智傑、鄧志偉各有三轟，陳鏞基、唐肇廷、陳傑憲各一轟。

獅隊昨天二連戰首戰5：8不敵兄弟，上半季戰績掉到七勝十敗，也是首支吞下十敗的球隊，落後兄弟半場勝差。

獅隊本季25轟和樂天桃猿隊並列第一，林安可最近七戰出現五支全壘打，目前六轟、21分打點都是隊上最多，今天對兄弟之戰，長程砲仍值得期待。

林安可 樂天桃猿

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