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中職／悍將周五迎接千名球迷 購票順序出爐
中華職棒將在本周五起恢復「開門打」，中央流行疫情指揮中心也在今天宣布，初步規劃可開放每場1000名觀眾進場。
目前國內新冠肺炎疫情已逐漸受控制，已「閉門打」近一個月的中職賽事，確定在本周五起開放球迷進場，人數也由原訂的200人增加至1000名球迷進場，將成全球第一個開放球迷進場的職棒聯盟。
本周中職賽事兩地開打，由富邦悍將隊在新莊主場迎戰統一獅隊，中信兄弟則在台中洲際棒球場對戰來訪的樂天桃猿隊。
在確定開放千人進場後，富邦悍將隊立即發出公告，將採「購票／入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」的三大原則開放球迷進場。
悍將隊將開放今年度亞瑟傳奇優先選擇季票座位，再開放家族會員優先購票，如有剩餘名額再開放一般球迷購票，優先選位順序、購票身份及預購張數說明如下：
1.季票選位-亞瑟傳奇優先選擇季票座位-1席
2.優先購票-亞瑟傳奇&亞瑟王家族會員，每卡每場限購2張
3.優先購票-梅林魔法師每卡每場限購2張、藍斯洛騎士家族會員每卡每場限購1張
4.全面開放-一般球迷，每人每場限購1張
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