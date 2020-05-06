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中職／全球首場職棒開放觀眾在台中 上限1千人

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，中華職棒宣布逐步開放球迷進場，5月8日可望開放1000名球迷入場觀賽，運動局已與賽事人員先會勘場地，若中央同意放寬，防疫規範都須加嚴佈署，嚴陣以待。圖／台中市運動局提供
全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，中華職棒宣布逐步開放球迷進場，5月8日可望開放1000名球迷入場觀賽，運動局已與賽事人員先會勘場地，若中央同意放寬，防疫規範都須加嚴佈署，嚴陣以待。圖／台中市運動局提供

全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，中華職棒宣布逐步開放球迷進場，今天更確定好消息，5月8日確定將開放1000名球迷入場觀賽。中職成為今年全世界首場開放觀眾入場的職棒聯盟，台中洲際棒球場也是全世界今年首場開放職棒聯盟球迷入場觀賽的球場。

台中市長盧秀燕表示，運動局已與中華職棒、中信兄弟召開防疫協商會議，並與賽事人員一同至球場會勘，賽前將全面完成消毒、加強動線規劃與分流，嚴陣以待各項防疫措施，中職向中央申請1000人入場，已獲核准。

目前中央流行疫情指揮中心防疫指引規範，考量群聚感染風險，建議停辦室外500人以上的公眾集會。中華職棒賽扣掉相關工作人員，觀眾可能無法超過200人，基於國內疫情趨緩，中職5月4日再提擬規劃向中央申請觀眾開放至1000人，台中市運動局與賽事人員已先行會勘場地，今天獲中央同意放寬，運動局對中職聯盟和球團的場地、人員防疫規範都已加嚴佈署和輔導。

依據疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前指示，目前5月8日台中、新莊共2場比賽開放球迷入場，中華職棒若能滿足「購票資訊實名制」、「進出動線安全」、「保持社交距離」、「飲食注意個人衛生」等4大條件，即可放寬到1000名球迷進場看球。

運動局長李昱叡說，疫情指揮中心下午表示能放寬1000名球迷，已超前佈署邀中區傳染病防治醫療網黃高彬指揮官、中華職棒大聯盟、中信兄弟等召開多次防疫協商會議，後天對進場民眾嚴格採實名登記制、全程戴口罩，賽前以1公尺以上的距離進行劃位，維持社交安全距離。

另外，球迷入場將規劃固定動線並分區入座，座位區走道也會增加人力，管控球迷全程戴口罩，禁止隨意走動，提供球迷安全的觀賽環境。

全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，中華職棒宣布逐步開放球迷進場，5月8日可望開放1000名球迷入場觀賽，運動局已與賽事人員先會勘場地，若中央同意放寬，防疫規範都須加嚴佈署，嚴陣以待。圖／台中市運動局提供
全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，中華職棒宣布逐步開放球迷進場，5月8日可望開放1000名球迷入場觀賽，運動局已與賽事人員先會勘場地，若中央同意放寬，防疫規範都須加嚴佈署，嚴陣以待。圖／台中市運動局提供
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全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，中華職棒宣布逐步開放球迷進場，5月8日可望開放1000名球迷入場觀賽，運動局已與賽事人員先會勘場地，若中央同意放寬，防疫規範都須加嚴佈署，嚴陣以待。圖／台中市運動局提供

中華職棒 中職 中信兄弟

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