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中職／搶當千人幸運兒 不分熱區採單一票價

聯合報 / 記者吳敏欣／台北即時報導
中職各隊售票辦法在近日宣布，以梅花座入席，內野沒有熱區之分，且採單一票價。 聯合報系資料照
中職各隊售票辦法在近日宣布，以梅花座入席，內野沒有熱區之分，且採單一票價。 聯合報系資料照

中職通過中央流行疾病管理中心審核，將在本周五開放球迷進場觀賽，成為全球唯一「開門」打球的職棒聯盟，而且觀眾人數有望從原定的200人提升至1000人，悶了好一段時間的球迷磨拳擦掌，準備搶當現場觀賽的幸運兒，各隊售票辦法在近日宣布，以梅花座入席，內野沒有熱區之分，且採單一票價。

富邦悍將的新莊球場、樂天桃園的桃園球場或中信兄弟的洲際球場，內野都有足夠空間安排1000席梅花座，因此沒有外野票價，只有統一獅所在的台南球場，會有200人被安排在外野，會有票價差異。

獅隊領隊蘇泰安表示，內野與外野票價都是按照今年已經公布的價碼，不會變動，只有平日、假日的區分。根據官網，平日內野全票350元、假日450元，外野平日200元、假日300元。

中職門票因人數控管成為搶手貨，但球隊並未抱持坐地起價的心態，中信兄弟領隊劉志威表示，現階段以防疫為優先原則，「等全面開放再來考慮獲利與否。」

四隊開放球迷購票的順序雷同，除了季票持有者獲得保障外，其餘會員都按照層級登記購票，若有剩下的缺額，才開放給一般民眾，劉志威和樂天桃猿領隊劉玠廷都表示，還在討論各級會員能購買幾張門票，票價也等購票方法出爐一併公布。

富邦悍將和中信兄弟在周五就要率先在主場開門迎客，悍將隊預計今天會發出公告，宣布購票事宜和票價。

中信兄弟 樂天桃猿 富邦悍將

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