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影／全球職棒首場解禁在台中 議員：既期待又怕受傷害

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
「全球職棒首場，首解禁在台中」劉士州表示既欣喜又怕受傷害，市府宜加嚴佈署。記者陳秋雲／攝影
「全球職棒首場，首解禁在台中」劉士州表示既欣喜又怕受傷害，市府宜加嚴佈署。記者陳秋雲／攝影

中華職棒會長吳志揚宣布，希望最快8日起開放球迷進場觀賽，希望觀眾人數由200人爭取至開放1000人入場。台中市議員劉士州指出，在新冠肺炎陰霾之下，中華職棒是第一個恢復賽季的職棒聯盟，且在台中洲際棒球場開賽，國外媒體都加以報導，他希望「全球職棒首場，首解禁在台中」他表示既欣喜又怕受傷害。市長盧秀燕表示，市府也忙會勘評估，座位部署、相關規範，運動局會嚴陣以待。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾在疫情記者會提到，中職4個主場，最小的球場可容納1萬1000人，建議中職初期開放1000名球迷進場，但開放須需要符合4條件，包括購票資訊、球場進出動線、球場內維持距離、球場內個人衛生，做好防疫。

市議員劉士州表示，台中洲際球場即將成為第一個「全球職棒首解禁」他認為這是一椿喜事，但欣喜之餘也擔心因疫情受傷害。他要求市府必須好好部署。世界的焦點在台中，必須做好準備。

市長盧秀燕表示，賽事人員已會勘隊場地，如同意開放到1000人，如何部署座位、場地人員消毒、相關規範與細節都必須加嚴佈署，運動局會嚴陣以待。

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