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中職／大聯盟記者再爆料 味全龍想請曼尼當教練
曼尼尋求回鍋中職又有新進展？大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）在推特上透露，他和曼尼的兒子及經紀人連絡上，得到味全龍是想聘請曼尼當教練，不過曼尼表態仍想打球，目前沒有任何結果。
曼尼想展開中職第二春的新聞從台灣傳回美國，美媒也關注這位前大聯盟名將的後續發展，時常在推特上率先爆出大聯盟球員交易簽約案的海曼，對曼尼回中職的新聞很有興趣，昨天先以台灣的報導內容發表貼文，說明味全龍正和曼尼談約中。
今天海曼親自向曼尼的兒子和經紀人求證，並在推特上寫出得到的第一手消息，「他們告訴我，中職味全龍想請曼尼當教練，但是曼尼想要打球，就算不是現在，也想在2021年賽季上場，他看起來的狀態真的很好。」
海曼在貼文中補充，曼尼團隊可能也向中職其它球隊試探以球員身分回歸的事，還點名了中信兄弟。
中職各隊日前都否認對曼尼有興趣，而且一軍洋將名額現在全數額滿，中信兄弟領隊劉志威就說過，「我們現有洋將配置符合球隊需求。」還在二軍的味全龍也由領隊吳德威澄清報導，強調「不是事實。」
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