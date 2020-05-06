快訊

高醫前院長家火災傳因「行動電源充電」 消防局澄清

中職／如何在疫情中安全比賽？ 運動畫刊介紹中職

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

以「如何在疫情中安全地進行職棒賽事」為標題，運動畫刊介紹中職成功的防疫經驗，他們透過電子郵件採訪到英文主播王雲慶，讓中職的名號再次躍上美國知名運動媒體。

地理位置緊鄰大陸卻能將確診數控制在500人以內，運動畫刊指出中職或許能提供大聯盟依循的藍圖。同時擁有世界棒壘總會亞洲特派員身份的王雲慶表示，「之所以能夠比賽，反映了防堵疫情成功的事實。我們政府應為迅速，關閉邊界且確保我們不會短缺口罩和其他醫療物資。」

在新冠肺炎風波下，中職小心翼翼成為世界上第一個開打的職棒，王雲慶向運動畫刊解釋，中職為了開打，經過衛生專家的協助，向政府遞交防疫規範，並嚴格維護安全的社交距離。

「過去客隊會在賽後回程的車上用餐，但現在沒有人能吃東西。」王雲慶舉例說道，「所有人時時戴著口罩，除了要喝水外。類似的管理都是必須的，畢竟只要一人確診賽季就會被迫中斷，這是沒有人想要的。」

平時穿梭在球員旁工作的媒體同樣得犧牲採訪自由，只能待在指定區域中進行所有訪問，而且受訪者使用麥克風，和記者維持安全距離。

中職 大聯盟

延伸閱讀

中職／給大家的母親節禮物 8號有望開放千名觀眾進場

中職／紐約時報專文報導 台灣棒球再度發光

中職／美媒推薦中、韓職球星 朱育賢唯一台將且排首位

中職／美媒取經台灣防疫 王建民認為大聯盟難效法

相關新聞

中職／守備調動前例多 長遠規畫勝過急病投醫

富邦悍將今年大張旗鼓更換總教練，開季一如往常仍非常掙扎，不但戰績未能提升外，傷兵問題還提早出現。原本傲人的外野陣容，旅外三傑高國輝、胡金龍及林哲瑄紛紛都出現些不適的情況，陳品捷及張正偉又面臨低潮，而且

中職／給大家的母親節禮物 8號有望開放千名觀眾進場

中華職棒在新冠肺炎疫情中領先全球開打，八日再踏出全世界第一步，開放球迷進場，目標一千人，中職會長吳志揚表示：「經過一個月的演練，我們有信心。」四球團昨將調整計畫送交聯盟，待中央流行疫情指揮中心核可。

中職／名額有限季票、會員優先搶票 球團：相信是滿競爭的

中華職棒預計五月八日開放球迷進場，雖從兩百人改朝千人努力，但名額依舊有限，屆時勢必引發搶票熱潮，如何售票、安排動線、飲食方式，都需各球團提出配套。

中職／黃恩賜奪兄弟本土先發首勝 獅連12場開轟仍吞10敗

統一獅隊「二年級生」林安可開季砲火凶猛，昨天六局上面對中信兄弟隊先發投手黃恩賜，揮出中外野大號兩分砲，本季第六轟出爐，獅隊連十二場開轟追平隊史紀錄，但洋投洛奇提早崩盤，只撐四局失八分，終場五比八落敗，成為上半季首支吞十敗的球隊。

中職／紐約時報專文報導 台灣棒球再度發光

中華職棒獨步全球開打，陸續有不少國外媒體關注，美國重量級媒體紐約時報今天加入，報導中提及，中職能夠開打，證明成功對抗新冠...

中職／如何在疫情中安全比賽？ 運動畫刊介紹中職

以「如何在疫情中安全地進行職棒賽事」為標題，運動畫刊介紹中職成功的防疫經驗，他們透過電子郵件採訪到英文主播王雲慶，讓中職...

中職／獅隊連12戰開轟平隊史 洛奇大崩盤不敵兄弟

統一獅隊洋投洛奇又出狀況，今天在台中洲際球場對中信兄弟之戰，只投四局狂失八分，讓獅隊一路處於挨打局面，終場5：8落敗，成...

中職／高國慶重返一軍先發 晉升史上第三老野手

統一獅隊41歲老將高國慶今天重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發先發六棒、一壘手，繼續推進現役球員最年長出賽紀錄，從他的年資...

中職／將開放球迷進場 朱育賢期待與球迷齊奮戰

國內武漢肺炎疫情逐步降溫，中職可望8日起開放觀眾入場。桃猿球員朱育賢向球迷喊話，「你們是我們的一家人，讓我們一起在球場上...

中職／郭俊麟二軍初登板 18球解決1局無失分

前西武獅隊投手郭俊麟與樂天桃猿隊簽下自主培訓合約後，今天首次在中職二軍登板，投一局被敲一安無失分，還送出兩次三振，用18...

韓職／兩周後開放球迷進場？有望納入討論

繼中華職棒之後，韓職今天也以無觀眾賽事模式開打，文化體育觀光部長朴良雨到場參觀，也送出好消息，考量目前當地疫情趨緩，將討...

韓職／ESPN不看好衛冕軍斗山熊 失去MVP林布隆很傷

南韓職棒新球季今天開打，受到新冠肺炎疫情影響，不開放球迷進場觀戰，首日五場比賽已經全部結束，衛冕冠軍的斗山熊隊在蠶室棒球...

熱門新聞

NBA／紀錄片揭嗜賭成性黑暗面 喬丹：我只是好勝

NBA／紀錄片中對喬丹聳肩 誇張髮型老保鏢再暴紅

中職／千人進場如何售票？各隊回應做法

NBA／坦承叫世界和平很蠢 亞泰斯特再改名

NBA／總冠軍賽經典時刻 柯爾回憶97年封王跳投

中職／全球首發開放球迷進場 本周五起至少200人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。