中職／如何在疫情中安全比賽？ 運動畫刊介紹中職

以「如何在疫情中安全地進行職棒賽事」為標題，運動畫刊介紹中職成功的防疫經驗，他們透過電子郵件採訪到英文主播王雲慶，讓中職的名號再次躍上美國知名運動媒體。

地理位置緊鄰大陸卻能將確診數控制在500人以內，運動畫刊指出中職或許能提供大聯盟依循的藍圖。同時擁有世界棒壘總會亞洲特派員身份的王雲慶表示，「之所以能夠比賽，反映了防堵疫情成功的事實。我們政府應為迅速，關閉邊界且確保我們不會短缺口罩和其他醫療物資。」

在新冠肺炎風波下，中職小心翼翼成為世界上第一個開打的職棒，王雲慶向運動畫刊解釋，中職為了開打，經過衛生專家的協助，向政府遞交防疫規範，並嚴格維護安全的社交距離。

「過去客隊會在賽後回程的車上用餐，但現在沒有人能吃東西。」王雲慶舉例說道，「所有人時時戴著口罩，除了要喝水外。類似的管理都是必須的，畢竟只要一人確診賽季就會被迫中斷，這是沒有人想要的。」

平時穿梭在球員旁工作的媒體同樣得犧牲採訪自由，只能待在指定區域中進行所有訪問，而且受訪者使用麥克風，和記者維持安全距離。