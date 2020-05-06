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中職／名額有限季票、會員優先搶票 球團：相信是滿競爭的
中華職棒預計五月八日開放球迷進場，雖從兩百人改朝千人努力，但名額依舊有限，屆時勢必引發搶票熱潮，如何售票、安排動線、飲食方式，都需各球團提出配套。
四球團開放順位都以季票球迷優先，再來才是會員、一般球迷，多數球隊光季票加會員，人數就破千，富邦悍將隊副領隊陳昭如說：「相信是滿競爭的。」不過四隊也都表示，由於會員未必每場必到，剩餘名額會開放給一般球迷。
五月八日的預定開放日，兩場比賽主場球隊為富邦悍將與中信兄弟，預計採取網路售票，符合實名制規範，統一獅隊十二日回到主場，樂天桃猿隊則要等到廿一日，詳細售票方式等待提案通過後再公布。
進場後採取梅花座，以內野優先，台南球場因內野約四千席，隔開距離後僅能容納八百人，其餘安排在外野；為解決球迷飲食需求，販售餐點將以盒裝為主，飲料也採瓶裝、罐裝，到時工作人員也會注意，未用餐期間還是要戴上口罩。
四隊修改後的計畫昨天提交聯盟，爭取盡快通過審核，猿隊領隊劉玠廷表示，原本已針對兩百名觀眾，安排進場動線、座位劃位等，現在重新修訂；陳昭如則表示，防疫措施從閉門開打時就沙盤推演，雖然時間有點趕，但不會有太大問題。
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