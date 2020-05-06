中職／名額有限季票、會員優先搶票 球團：相信是滿競爭的

中華職棒在新冠肺炎疫情中領先全球開打，八日再踏出全世界第一步，開放球迷進場，目標一千人，中職會長吳志揚表示：「經過一個月的演練，我們有信心。」四球團昨將調整計畫送交聯盟，待中央流行疫情指揮中心核可。

2020-05-06 00:27