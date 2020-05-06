中職／守備調動前例多 長遠規畫勝過急病投醫

富邦悍將今年大張旗鼓更換總教練，開季一如往常仍非常掙扎，不但戰績未能提升外，傷兵問題還提早出現。原本傲人的外野陣容，旅外三傑高國輝、胡金龍及林哲瑄紛紛都出現些不適的情況，陳品捷及張正偉又面臨低潮，而且二軍球員目前狀況都不好，才開季不到一個月竟然就出現外野缺人的情況。

這並不是洪一中總教練首次碰上外野荒，2015年他還在Lamigo執教時期，藍寅倫、鍾承祐及陳冠任曾接連受傷，連二軍上來的林政億都被觸身球砸傷而需要休息。那時雖然還有二軍球員可以支援，但考量打線陣容，最終除了詹智堯外，左右外野分別放上工具人余德龍及內野手郭永維。不過幸運的是，發生的時間點是在7月，他們已經選入王柏融，大王一加入後馬上解決了全部問題。

洪總換了球衣後再度遭遇外野缺人問題，除從二軍拉上了申皓瑋外，同樣的調度再度重現。4月28日先由原本的先發游擊手李宗賢移防中外野，後續則由三壘手蔣智賢擔任右外野守備工作。另外左外野則由2015年開始改練內野手的高國麟防守，形成至少有2人非很專業的外野手，因此發生些影響分數的守備瑕疵。不過影響戰績事小，還可能影響球員生涯。

內野手轉戰外野其實並不是沒有先例，前面提到的蔣智賢在紅襪小聯盟時期，就是其中一個案例。他從2009年改練外野後，到2014年結束旅美生涯，有超過500場的外野守備經驗，守備率0.972。只是他2015年回到中職後，就重拾內野老本行，超過5年沒有去過外野。

中職最成功的內野手轉職，當屬2018年季末退役的劉芙豪，及甫達到千安的胡金龍。2004年選秀會中，劉芙豪以三壘即戰力被獅隊以首輪籤網羅，然而因當時陣中有金手套三壘手吳佳榮，他隔年只能轉戰外野發展。2006年開始劉芙豪無論打擊及守備，都脫胎換骨，成為陣中主力外野手，並且在2006年至2011年連續6年拿下金手套獎，另外還拿下4次最佳十人外野手獎。

劉芙豪原本是三壘手，因為不得已而轉戰外野，卻成為中職史上最傑出的外野手之一。 聯合報系資料照片

2012年胡金龍以選秀狀元身份加盟義大犀牛，他被期待可以彌補自從三番刀退役後，就不振的二游防區。但手傷造成他守備失誤連連，逼不得已只好先讓他擔任指定打擊，但別忘了那年義大陣中還有曼尼，因此時任總教練徐生明決定讓他嘗試外野守備。胡金龍靠著經驗及速度，防守表現還算中規中矩，但換了位置後讓他不用擔心內野守備問題，打擊也跟著發揮，甚至還以外野手身份入選國家隊陣容。

胡金龍在義大時期轉任外野手，他適應良好，連帶打擊成績跟著爆發，成為中職最速千安球員。 聯合報系資料照片

最新的案例則是同樣為選秀狀元的蘇智傑，他業餘時期曾守過外野，但主要還是以二壘及三壘為主，2017年因右手肘受傷，為了減輕守備壓力而改守外野，加上隔年他又受傷，就再也沒有回到內野。後來蘇智傑完全成功轉職，2019年拿下金手套及最佳十人兩座獎項。

以上球員能成功轉戰外野，除了自身努力外，最重要的就是球隊策略一致，他們後來都專職，沒有再兼任內野守備。球員對於不熟悉的守備，可能因壓力或緊張影響整體表現。以往曾發生如義大陽冠威，因為不同教練有不同安排，從捕手到內野，又擔任外野手，進而影響成績，最終黯然離開球隊。

一般認為外野守備壓力低於內野，但是對於球員而言，一個不熟悉的位置很容易打亂原有的攻守節奏，影響未來發展。對於富邦悍將而言，現階段可能只是臨時性的調度，並非長久之計。球隊政策應一致，讓球員便於調整，不能急就章在季中找尋球員第二專長。另一方面，許多年輕球員，養成狀況已落後同期球員，或許可以考慮趁此時磨練他們，讓球隊找到更多可用之兵，增加戰力才能幫助戰績更上層樓。