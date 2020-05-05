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中職／獅隊連12戰開轟平隊史 洛奇大崩盤不敵兄弟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟第七棒岳東華單場拿下四分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第七棒岳東華單場拿下四分打點。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊洋投洛奇又出狀況，今天在台中洲際球場對中信兄弟之戰，只投四局狂失八分，讓獅隊一路處於挨打局面，終場5：8落敗，成為上半季第一支吞下十敗的球隊。

兄弟終止二連敗，戰績升至7勝9敗，獅隊掉到7勝10敗，也吞下三連敗。

兄弟先發投手黃恩賜投5.2局，被揮出五支安打、失三分，飆出七次三振，投104球寫下個人生涯單場新高，奪三振也追平單場紀錄，本季首勝到手，對戰獅隊三連勝。

兄弟開季前15戰六勝紀錄，沒有本土先發投手奪勝（蔡齊哲後援三勝、米蘭達二勝、羅傑斯一勝），黃恩賜今天率先開張，兩隊明天原地再戰，就看廖乙忠能否跟進。

洛奇今天被揮出九支安打，另有四次四死球，包括一次觸身球，失八分有七分自責，成為本季四場先發最慘的一戰，投球局數最短、失分最多，戰績掉到1勝3敗，防禦率從8.82升至10.18，仍在防禦率排行榜墊底。

獅隊三棒林安可六局上從黃恩賜的手中轟出兩分砲，本季第六支全壘打出爐，全聯盟仍居第二，落後樂天桃猿隊朱育賢四支；獅隊從4月19日對兄弟之戰開始，連續12場比賽出現全壘打，追平隊史紀錄。

兄弟全場揮出11支安打，比獅隊少一支，蘇緯達包辦三支，岳東華兩安加上一支高飛犧牲打，攻下4分打點寫下個人生涯新高，獲選單場MVP。

【中央社台北5日電】

中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，獅隊林安可敲出個人本季第6轟無功，兄弟打線串聯搶分，岳東華單場2安4打點，率隊以8比5拿勝、終止近期2連敗，兄弟副領隊彭政閔也肯定岳東華表現。

中職中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，兄弟由投手黃恩賜先發，黃恩賜首局被蘇智傑敲出二壘打失掉1分，2到5局沒有掉分，6局被林安可敲出2分砲，6局沒有投完退場。林安可敲出個人本季第6轟，目前依舊是獅隊全壘打王。

黃恩賜今天總計用104球投5.2局，被敲5支安打（1發全壘打），投出2次保送、7次三振，失掉3分皆為責失分，球隊拿下勝利，黃恩賜也拿下個人本季首勝。

兄弟野手岳東華今天打擊手感佳，2局球隊0比1落後時，適時敲出安打，一棒送回2分，幫助球隊超前比數，3局兄弟靠著蘇緯達二壘打、周思齊高飛犧牲打攻下3分，岳東華適時安打，送回團隊第6分。

兄弟5局再起攻勢，靠著觸身球保送、內野安打、失誤跑回1分，再靠著四壞保送、安打、岳東華高飛犧牲打，再添1分保險分；岳東華今天總計3打數敲出2支安打，貢獻4分打點，單場4打點，為個人中職生涯單場新高。

岳東華獲選單場最有價值球員（MVP），岳東華透露，賽前都會特別加重練打分量，希望身體動作的連結可以做得更順暢，很開心收到好效果，也很高興首度在主場拿下單場MVP。

兄弟今天官方轉播頻道再度請到副領隊「恰恰」彭政閔擔任球評，賽後彭政閔問岳東華本季內外野守備兩頭跑，有沒有什麼心理建設，岳東華透露，賽前都會適應，無論守哪邊，都要給自己信心。

彭政閔也不吝給予鼓勵，對岳東華說：「教練給你的位置你都可以想辦法做好、很棒，代表你在這個球隊價值性提升，希望你可以繼續加油。」

黃恩賜

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