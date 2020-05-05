中職／紐約時報專文報導 台灣棒球再度發光

中華職棒獨步全球開打，陸續有不少國外媒體關注，美國重量級媒體紐約時報今天加入，報導中提及，中職能夠開打，證明成功對抗新冠肺炎疫情，已經成為台灣國民的驕傲，也提到中職即將開放球迷進場。

紐約時報日前特別派記者前往桃園棒球場採訪，詢問中信兄弟與樂天桃猿隊教練及球員，好奇中職過去球場文化喜歡大聲應援，如今在無人球場中，球員的心理上有無不同之處。

桃園球場的觀眾席擺上不少紙板做成的觀眾，猿隊打者朱育賢表示：「一開始，大家都覺得有點怪，不過後來數量越來越多，感覺起來就像是一般的行銷活動了。」

少了球迷，球員也少了點腎上腺素的刺激，猿隊總教練曾豪駒就說：「跟原本的比賽相比，少了一點刺激。」曾豪駒也提醒球員，要想像球迷正在電視前面跳上跳下，「我跟他們說，這是你的工作，要拿出最好的呈現給球迷，或許他們不在這裡，但他們還是在電視前為你加油。」

能夠在疫情中領先全球開打，中信總教練丘昌榮表示：「我們知道有不少人都在關注我們的比賽，即使球場裡沒有球迷，但能夠比賽是件非常幸運而且幸福的事。」

球員也需適應規則改變，包括要勤量體溫、不能到外面的餐廳吃飯，減少風險，中信外野手周思齊說，這些改變是為了讓球賽能夠繼續下去，「有些過去的習慣要改變，文化有些轉變了。」