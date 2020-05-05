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中職／高國慶重返一軍先發 晉升史上第三老野手
統一獅隊41歲老將高國慶今天重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發先發六棒、一壘手，繼續推進現役球員最年長出賽紀錄，從他的年資看來，已升至中職史上野手第三老。
「恰恰」彭政閔去年季後退休，高國慶成為現役最資深球員，也是唯一超過40歲的老將（潘武雄39歲，排名第二）。
高國慶1978年10月6日出生，已滿41歲6個月，超過林易增的年紀（41歲105天）， 躋身中職史上野手前三傑。
中職開打31年，年滿40歲還能出賽的野手只有七人，按照年紀依序是曾智偵（45歲）、林仲秋（43歲）、高國慶、林易增、彭政閔、曼尼（四人41歲）、黃忠義（40歲）。
高國慶今年進入開季一軍名單，打了三場比賽後，4月17日降到二軍，今天重返前線，也是生涯17年第1611場出賽。
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