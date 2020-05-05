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中職／郭俊麟二軍初登板 18球解決1局無失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
郭俊麟(右)與樂天桃猿隊簽下自主培訓合約後，今天首次在中職二軍登板，投一局被敲一安無失分，還送出兩次三振。 資料照(中職提供)
郭俊麟(右)與樂天桃猿隊簽下自主培訓合約後，今天首次在中職二軍登板，投一局被敲一安無失分，還送出兩次三振。 資料照(中職提供)

前西武獅隊投手郭俊麟樂天桃猿隊簽下自主培訓合約後，今天首次在中職二軍登板，投一局被敲一安無失分，還送出兩次三振，用18球解決四人次，猿隊也以12：14擊敗中信兄弟隊。

郭俊麟在五局登板，面對前兩打席都投出三振，但接下來被岳政華敲出右外野一壘安打，但讓張志強敲出左外野飛球接殺，順利完成中繼任務。

而中信兄弟自主培訓的廖任磊則是第七次登板，投一局雖未被敲安，但也出現三次四壞，不過滿壘時成功三振掉陽耀勳，無失分下莊，防禦率為1.23。

各地職棒因新冠肺炎停擺，待業中的旅外球員選擇與中職簽下自主培訓合約，以便在二軍出賽，王維中與郭俊麟與樂天桃猿簽約，張進德與富邦悍將、廖任磊則與中信兄弟簽約。

樂天桃猿 中信兄弟 郭俊麟

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